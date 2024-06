Alerten de xàfecs intensos a les comarques gironines els pròxims dies

Aquest dilluns s'esperen precipitacions a diversos indrets de les comarques gironines. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Inuncat per precipitacions que poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora al Pirineu i Prepirineu occidental, la plana de Vic, la Catalunya Central i al litoral i prelitoral central i sud fins a Tarragona.

I no tan sols per a aquest dilluns, sinó que per als pròxims dies la dinàmica serà la següent: nuvolositat abundant, xàfecs localment forts i temperatures lleugerament a la baixa.

Les precipitacions d'aquest diumenge van tenir una distribució molt irregular i van descarregar amb intensitat sobretot a punts de la Catalunya central i del Prepirineu. El registre màxim a les comarques gironines es va donar a Breda (Selva), amb 20,5 litres per metre quadrat, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).