Junts convoca primàries el 23 de març per escollir candidat per al 12-M a l'espera que Puigdemont digui si es presenta

Junts per Catalunya ha posat en marxa tota la maquinària de cara a les eleccions catalanes del 12 de maig. El partit ha acordat la celebració de primàries per triar el candidat el pròxim dissabte 23 de març, segons ha avançat ElNacional.cat i ha confirmat l'ACN. La votació serà telemàtica i tindrà lloc entre les vuit del matí i les vuit del vespre i en sortirà el cap de llista i els candidats per les demarcacions de Girona, Tarragona i Lleida. El termini per a la presentació de candidatures finalitzarà el pròxim dijous. Justament la setmana que ve l'expresident i eurodiputat Carles Puigdemont té previst anunciar si es presenta als comicis, després que el partit hagi apostat per ell.

L'expresident i eurodiputat de Junts Carles Puigdemont ha assegurat aquest dijous que "respondrà probablement la setmana que ve" si serà el candidat de Junts a les eleccions del 12-M. En una atenció a mitjans al Parlament Europeu a Estrasburg, Puigdemont ha dit que "probablement" es pronunciarà la setmana que ve sobre les seves intencions en les eleccions catalanes, després que ja hagués anunciat que es presentaria a les eleccions europees del juny.