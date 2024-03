Puigdemont tanca un acord amb set formacions pel 12-M: "Un país no avança amb un Govern que surt rendit de casa"

Junts ha tancat un acord de coalició amb set formacions per a les eleccions del 12-M amb l'objectiu de formar un "Govern fort" i que "no surti rendit de casa". "Un país no avança amb un Govern que surti rendit de casa, perquè no té idees ni projecte o per no incomodar més del compte el PSOE", ha assegurat el candidat de Junts, Carles Puigdemont, durant la seva intervenció a l'acte de signatura de l''Acord del Vernet'. Després de la negativa d'ERC, Junts concorrerà als comicis amb Joventut Republicana, Alternativa verda, Reagrupament, Acció per la república, Estat Català, Moviment d’Esquerres de Catalunya (Mescat) i Demòcrates. Les formacions s'han compromès a acompanyar Puigdemont en el seu camí "cap a la restitució plena".

Perpinyà ha acollit aquest dimarts l'acte de signatura de l'acord entre Junts i les set formacions per concórrer en coalició a les eleccions del 12-M. Després que aquest dijous, Puigdemont llancés la proposta de fer una llista unitària i més enllà de Junts i de la negativa d'ERC a sumar-s'hi; de nou a la Catalunya del Nord s'ha escenificat l''Acord del Vernet'.

Durant l'acte, el cap de llista de Junts, Carles Puigdemont, ha defensat la necessitat que formar un Govern "fort", que "no surti renunciat de casa" i que no s'autoimposi "límits en les ambicions". En clara al·lusió a ERC, Puigdemont ha dit que "un país no avança amb un govern que surti rendit de casa". "Sigui perquè no té idees ni projecte o pe no incomodar més del compte al PSOE. Són dues rendicions. Ni una ni l'altra han de governar Catalunya", ha assegurat.

En aquest sentit, també ha apuntat directament al candidat socialista, Salvador Illa, i al del PP, Alejandro Fernández. "Els costos de la dependència de l'Estat espanyol són altíssims. I que els partits que governen Espanya, ja sigui Illa o Fernández, deixin tirant 8 milions de persones i, alhora, sobrealimentin l'economia de Madrid només pot ser contestat i combatut des de Catalunya amb actitud de fermesa que ningú que tingui les mans lligades pot tenir", ha assegurat.

Sobre això, Puigdemont ha insistit que cal continuar el camí iniciat l'any 2017 i que l'única manera d'assegurar el futur de Catalunya és la independència. "Cap de les propostes que ha fet l'Estat en aquests anys duríssims, ni una sola, ha pogut desmentir la idea que el millor pel futur de Catalunya és una Catalunya independent", ha afirmat. A més, ha dit que durant aquests anys "no han posat res sobre la taula": "Només el resigneu-vos".

"Bastir un front de país"

Just abans de la intervenció de Puigdemont, els integrants de l'acord l'han signat un a un i s'ha llegit el manifest que "neix de la necessitat de bastir un front de país tan ample com sigui possible". Tot plegat amb l'objectiu de "recuperar la iniciativa política i situar Catalunya en una posició òptima per culminar els reptes que el nostre país va iniciar l'octubre del 2017", assegura el manifest.

En aquest sentit, afirmen que el moviment independentista ha de tornar a l'estratègia "guanyadora" de l'1-O i que el país no es pot permetre una altra etapa de "desunió" i de "lluites intestines". "En les properes eleccions al Parlament caldrà triar entre els qui volen acabar la feina d'enfonsar la nació convertint-la en una regió més d’Espanya i els qui volem acabar la feina que vam començar perquè Catalunya sigui reconeguda en el concert de les nacions independents del món", remarquen.

Amb tot, afirmen que es tracta d'un moment "greu de la història" on hi ha la oportunitat de "represa, de relligar novament, d'impulsar, d'aixecar Catalunya amb un lideratge clar, ambiciós i sense complexos".