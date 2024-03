Sílvia Paneque cap de llista pel PSC a les eleccions del 12 de maig

La portaveu del PSC a l’Ajuntament de Girona, Sílvia Paneque, serà la cap de llista dels socialistes a Girona a les eleccions al Parlament que se celebraran el 12 de maig. Paneque ja va encapçalar la llista les últimes eleccions del 2021.

En segon lloc hi anirà l'ex alcalde de l'Escala, Víctor Puga, que torna a primera línia política després d'un temps d'absència, i Mònica Rios, fins ara diputada al Parlament, repetirà com a número tres. Per les posicions numnero 4 i 5 s'hi incorporen Jesús Becerra, cap de llista i regidor de Vidreres, i la regidora de Figueres, Núria Navarro.

El Consell de Federació de les comarques gironines ha avalat aquesta tarda la proposta de la comissió de llistes del partit. És una candidatura que aporta una representació de la diversitat dels socialistes i de la implantació al territori i que incorpora nous valors com ara l’alcalde de Portbou, Gael Rodríguez, o la regidora de Girona Carla Aguilera. Tancant la llista, repeteix Eulàlia Lluch.

La proposta ha estat aprovada per unanimitat del consell. A partir d’ara, l’executiva de federació posarà la llista a disposició de l’executiva nacional perquè la validi en els pròxims dies.

«Ens trobem davant d'una oportunitat única, perquè és el moment de definir un nou rumb progressista i estable que ens permeti abordar i superar els reptes que tenim pendents" ha declarat Paneque, que ha volgut agrair el suport el suport del Consell de Federació dels socialistes de Girona per proposar la seva candidatura.