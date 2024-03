Jaume Veray, cap de llista del PP per Girona a les eleccions a Catalunya

El Comitè Electoral Autonòmic del PP ha nomenat el president dels populars a Girona i portaveu del partit a l'Ajuntament, Jaume Veray, cap de llista de la demarcació a les eleccions del 12-M. Veray ja havia estat regidor al consistori gironí entre 1995 i 1999, així com cap de gabinet del subdelegat del govern espanyol a Girona entre 2012 i 2018. "Tenim com a objectiu recuperar la solidesa del PP com a referència del constitucionalisme i aportar la bona gestió al progrés de les comarques gironines", afirma el candidat. Veray assegura que "després de més d'una dècada perduda" cal afrontar reptes com la planificació hídrica o l'enfortiment del teixit empresarial. El PP no obté diputat per Girona des de 2015, quan va ser escollit Enric Millo.