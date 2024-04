Més de 553.000 gironins estan cridats a les urnes el 12-M

Un total de 553.337 gironins, dels quals 25.260 resideixen a l’exterior, podran votar el proper 12 de maig, segons les dades oficials de l’Institut Nacional d’Estadística. Hi haurà, també, 6.210 nous electors per haver complert els 18 anys des dels últims comicis, que van ser les eleccions generals del juliol de l’any passat. Respecte a les últimes catalanes, celebrades el 14 de febrer de 2021, hi ha 24.480 electors nous. Al conjunt de Catalunya, el 12-M podran votar 5,75 milions de persones, de les quals n’hi ha més de 294.000 que viuen a l’estranger.

El cens electoral de residents a Espanya -que en el cas de les comarques gironines són 528.077 persones-, es podrà consultar del 25 de març a l'1 d'abril als ajuntaments i a les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral. Pel que fa als electors residents a l'estranger, podran comprovar les dades d'inscripció en aquestes mateixes dates a les oficines consulars.

En aquesta ocasió, els electors residents a l'estranger podran votar sense necessitat de sol·licitud prèvia: l'Oficina del Cens Electoral els enviarà a tots la documentació necessària per al vot en dos enviaments independents. A més, una de les novetats d'aquest any és que els electors a l'estranger es podran descarregar directament les paperetes al web, un cop eliminat el sistema de vot pregat.

Dels 25.260 gironins amb dret a vot a l’estranger, 7.366 resideixen a França; 2.742 a Alemanya; 2.108 al Regne Unit; 1.572 a Suïssa; 1.571 a Argentina; 1.130 als Estats Units i 1.127 a Bèlgica.

Les targetes censals en què s'informarà de la mesa i el local electoral on haurà de votar cadascú s'enviaran a partir del 15 d'abril. A més, el vot per correu ja s'ha activat i es podrà sol·licitar fins el 2 de maig al Cens Electoral de Catalunya.

Per tal de facilitar la transmissió d’informació, de la Presidència ha activat un web institucional (eleccionsparlament.cat) on es poden consultar totes les dades relacionades amb els comicis.

Subscriu-te per seguir llegint