Quim Nadal tancarà la candidatura gironina d’ERC al Parlament de Catalunya

L’Executiva Nacional d’Esquerra Republicana ha validat i fet públiques les candidatures republicanes a les properes eleccions al Parlament de Catalunya, el 12 de maig. A la demarcació de Girona la llista l’encapçalarà Laia Cañigueral, l’actual delegada del Govern de la Generalitat a Girona, mentre que la clourà l’actual conseller de Recerca i Universitats i exalcalde de Girona, Quim Nadal.

"És un honor comptar amb en Quim Nadal tancant la llista que encapçalo”, ha manifestat Cañigueral. “La seva trajectòria, el seu saber fer i la seva experiència són, sens dubte, d'un valor incalculable a l'hora de continuar treballant per les comarques gironines".

Per Cañigueral, “la candidatura és un reflex de la societat de les comarques gironines, amb perfils estretament lligats al municipalisme i professionals dels diversos sectors que són clau per l’economia gironina”. “És un grup de persones totalment disposat a treballar intensament per la vegueria de Girona i per tota la seva gent”, ha remarcat Cañigueral.

En segona posició, s’hi troba l’alcalde de Salt, Jordi Viñas, mentre que el tercer lloc l’ocupa l’alcaldessa d’Ordis i exdiputada al Parlament, Anna Torrentà. “Un exemple que comptem amb tothom i treballem per tota la demarcació de Girona és la incorporació de dos alcaldes en les primeres posicions de la candidatura: en Jordi com a alcalde d’una de les ciutats més grans de la demarcació i l’Anna, com alcaldessa d’un micropoble, tant presents a la nostra vegueria”, ha explicat Cañigueral.

De número quatre repeteix el també exdiputat Jordi Orobitg, mentre que al número cinc hi ha Anna Targa, candidata independent estretament vinculada al sector de la pagesia gironina. Segueix la llista l’exdiputat i regidor de Banyoles, Jaume Butinyà (6), la regidora olotina, Laila El Gamouchi (7), l’actual director dels Serveis Territorials de Territori a Girona i regidor de Sant Joan de les Abadesses, Sergi Albrich (8), l’exalcaldessa de Palau-saverdera, Isabel Cortada (9) i el regidor de Camós, Àlex Esteba (10).

Tanquen la llista l’exregidora de Porqueres, Elisa Teixidor (11), el regidor ganxó, Jordi Cambronero (12), l’alcaldessa de Susqueda, Eva Viñolas (13), representant a la Cerdanya, Àngel Llobell (14), el regidor de Besalú i expdiputat, Bartomeu Compte (15), l’alcaldessa de Campelles, Judit Cornellà (16) i el conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal (17).

Relació completa de la llista:

Laia Cañigueral i Olivé

Jordi Viñas i Xifra

Anna Torrentà i Costa

Jordi Orobitg i Solé

Anna Targa i Barrera (Independent)

Jaume Butinyà i Sitjà

Laila El Gamouchi Darras

Sergi Albrich i Viñas

Isabel Maria Cortada i Soler

Àlex Esteba i Soldado (Jovent Republicà)

Elisa Teixidor i Planella

Jordi Cambronero i Vicens

Eva Viñolas i Marin

Àngel Llobell i Martorell

Bartomeu Compte i Masmitjà

Judit Cornellà i Reixach

Quim Nadal i Farreras (Independent)

Suplents: