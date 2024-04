Quim Nadal tancarà la candidatura d'ERC a les comarques gironines

El conseller de Recerca i Universitats, Quim Nadal, tancarà la llista d’ERC al Parlament per Girona, que estarà encapçalada per Laia Cañigueral i Jordi Viñas. La formació republicana ha donat a conèixer a Roses la seva candidatura, que es presenta com «l’única alternativa perquè Catalunya segueixi avançant i no torni a models caducs del passat». En aquest sentit, els republicans es postulen com «l’única opció per combatre l’aliança de socialistes i convergents, que representaria un retrocés per a les comarques gironines i per al país sencer».

Després de l’actual delegada del Govern, Laia Cañigueral, i de l’alcalde de Salt, Jordi Viñas, la llista estarà integrada -en aquest ordre- per l’alcaldessa d’Ordis, Anna Torrentà; l’exdiputat i exregidor de Lloret Jordi Orobitg; la independent Anna Targa; l’exdiputat i regidor de Banyoles Jaume Butinyà; la regidora olotina Laila El Gamouchi; el regidor de Sant Joan les Abadesses i director de Territori a Girona, Sergi Albrich; l’exalcaldessa de Palau-saverdera, Isabel Cortada; i el regidor de Camós Àlex Esteba.

Més enrere se situen l’exregidora de Porqueres Elisa Teixidor; el regidor ganxó Jordi Cambronero; l’alcaldessa de Susqueda, Eva Viñolas; el representant de la Cerdanya, Àngel Llobell; l’exdiputat i regidor de Besalú Bartomeu Compte; l’alcaldessa de Campelles, Judit Cornellà; i finalment Joaquim Nadal, que abans del seu pas a ERC havia estat candidat del PSC a la presidència de la Generalitat. Els suplents són Karim El Sabni El Garraf, Ester Fanyanàs, Oriol Puig i Bordas, Maite Tixis, Arnau Deu , Anna Pastoret, Cristina Ribas, Èric Ibáñez, Alba Pujadas i Amadeu Breva.

Per a Cañigueral, la candidatura és «un reflex de la societat de les comarques gironines, amb perfils estretament lligats al municipalisme i professionals dels diversos sectors que són clau per a l’economia gironina».

En un acte celebrata Roses, els republicans han assegurat que Esquerra és l’única opció "per combatre les pràctiques del passat basades en les retallades i la pèrdua de drets socials".

«Garantia de futur»

Segons Cañigueral, «Esquerra és garantia de futur». «Som l’únic partit que té clar el model de país que necessitem per tal que Catalunya avanci: centrat en la gent i defensant el nostre territori», va indicar ahir la candidata. Tot seguit, ha afegit: «Hem de fugir de projectes que agreugen les desigualtats i que només beneficien els més rics: uns són els del «no» a tot i els de fer projectes a base de ciment i els altres no saps quines propostes fan i què defensaran d’aquí a deu mesos», ha reiterat, fent referència als socialistes i a la candidatura de Carles Puigdemont.

Així mateix, Cañigueral també ha explicat que seguiran «treballant per un estat propi que garanteixi una millor atenció sanitària, més a prop i amb menys llistes d’espera, on hi hagi millor feina i més qualitat de vida i sempre defensant la llengua catalana a tot arreu, fent-la accessible a tothom».

«En aquestes eleccions ens hi juguem si volem tenir un president de Catalunya, que segueixi treballant pel conjunt del país, o si ens convertim en una franquícia del PSOE, amb un delegat del govern espanyol a la Generalitat», ha conclòs la candidata durant la presentació.

Aragonès compta amb Torrent tot i que no va a les llistes

El president de la Generalitat i candidat d’ERC a la reelecció, Pere Aragonès, ha afirmat que tornarà a comptar amb Roger Torrent com a conseller si guanya les eleccions, malgrat que el titular d’Empresa i Treball no figura a les llistes. Aragonès, però, sosté que Torrent «té una trajectòria política molt destacada» i, des del seu punt de vista, ha estat molt bon president del Parlament i conseller. «Compto amb ell, evidentment. Compto amb ell per a l’equip econòmic del Govern, per a l’equip de l’àmbit d’empresa i treball», ha indicat. A més, va indicar que hi ha altres consellers que tampoc van a les llistes, ja que no s’hi poden encabir tots.