Veray assegura que el PP es presenta per «recuperar el temps perdut durant la dècada del procés»

El candidat del PP per Girona al Parlament, Jaume Veray, ha assegurat que es presenta per «recuperar el temps perdut durant la dècada del procés», tot assegurant que si el seu partit és «fort» es podrà centrar en reduir els barracons a Girona, treballar per aconseguir que el nou Trueta sigui una realitat i que els joves es puguin emancipar. Veray ho ha explicat durant la presentació dels quatre candidats de les províncies catalanes, que s'ha celebrat a Barcelona amb la presència del president del partit, Alberto Núñez-Feijóo.

Veray ha lamentat que l’independentisme «només ofereixi deu anys més del mateix», i ha afirmat que no ho permetran: «Si el PP puja amb força, els catalans recuperarem el nostre futur, perquè nosaltres no excloem a ningú», ha indicat. En aquest sentit, el candidat gironí ha incidit en la necessitat de centrar la política pensant «en les persones i en les seves famílies». Com a exemples, ha citat la necessitat que Girona deixi de ser «líder» en nombre de barracons escolars, que el nou Trueta sigui una realitat i permeti rebaixar les llistes d’espera i que els joves tinguin un accés més fàcil a l’habitatge.

Per últim, ha recordat que durant aquesta última dècada s’han vist molts partits i moviments que han nascut i desaparegut, però que només hi ha unes sigles «que han sobreviscut a tot», que són les del PP.