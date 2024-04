Rull serà el número 3 de la llista de Puigdemont pel 12-M

Poc a poc es van coneixent els noms que acompanyaran als primers llocs de la llista del 12-M l’expresident de la Generalitat i candidat de Junts, Carles Puigdemont. Després de saber-se que l’empresària del sector tecnològic Anna Navarro serà qui ocupi la segona posició de la candidatura per Barcelona, ara es dona a conèixer que l’exconseller Josep Rull serà el número 3. De fet, Rull ja havia sonat com a possible cap de llista si Puigdemont no feia el pas de presentar-se a les eleccions, i per tant, la inclusió a la candidatura de Junts + Puigdemont per Catalunya es donava quasi per feta. Ara, però, es concreta la seva posició, tal i com ha avançat el diari Ara i ha confirmat l’ACN.

A més, altres destacats noms de Junts en la legislatura que ara ha acabat ocuparan també els primers llocs de la llista de Puigdemont per la demarcació de Barcelona. Així, la presidenta del Parlament, Anna Erra, el president del grup de Junts, Albert Batet, o el vicepresident del partit i portaveu, Josep Rius, apareixeran entre les posicions de sortida quasi garantida a la llista que es presentarà públicament aquest dissabte a Elna.

D’altra banda, l’Ara també ha avançat que Puigdemont també ha volgut situar al número sis de la llista l'escriptora d'origen etíop Ennatu Domingo com a independent. De la mateixa manera, ha tancat el fitxatge pel número nou de l'historiador Agustí Colomines.

L’Executiva de Junts aprova per unanimitat les llistes

L’Executiva nacional de Junts per Catalunya ha aprovat aquest divendres al matí per unanimitat la proposta de llistes per a les eleccions del 12-M, que hauran de ser ratificades dissabte pel Consell Nacional. Les candidatures, que ja s’han donat a conèixer, responen, segons Junts, a “la idea manifestada pel president Carles Puigdemont d’anar més enllà de les costures del partit” i incorporen en llocs rellevants i de sortida persones que “comparteixen la necessitat de sumar esforços pensant en el país i la nació. L’exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, tanca simbòlicament la candidatura.

Des de Junts asseguren que les llistes inclouen “l’experiència i expertesa dels qui han liderat la feina parlamentària la darrera legislatura en els diferents àmbits, amb l’objectiu que la feina de futur del grup parlamentari contribueixi a la renovació del debat polític, al treball de propostes que contribueixin a aixecar Catalunya i al compromís amb la culminació del procés d’independència.

La jove diputada Judit Toronjo i l’historiador Agustí Colominas seran als números 8 i 9 de la llista; i els exconsellers Jaume Giró i Lluís Puig -actualment a Brussel·les- ocuparan els llocs 11è i 13è de la candidatura. Per als noms que aporti Demòcrates, partit que participa de la llista de Puigdemont com fins ara ho feia de la de Junts, s’han reservat els llocs 16è i 32è.

Des de Junts s’ha destacat també que el global de noms que conformen les llistes “respon a la demanda d’unitat del conjunt de sectors socials”. “L’aposta de la candidatura de Junts+ Puigdemont per Catalunya és la de capgirar la tendència a la decadència en l’autogovern, recuperar l’autoestima i l’esperança en el país, oferir un govern amb lideratge que sigui capaç de treballar per la unitat i recuperi el pols de Catalunya amb l’horitzó ben fixat de culminar amb èxit el procés d’independència iniciat l’octubre de 2017”, conclou Junts en un comunicat.