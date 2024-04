Aragonès assegura que el referèndum i el finançament singular seran "inevitables" com l'amnistia

El president Pere Aragonès ha assegurat aquest dilluns des del Senat que Catalunya tard o d'hora tindrà un finançament singular i un referèndum d'independència malgrat el rebuig frontal que actualment dispensen els dos grans partits estatals, el PP i el PSOE. El seu argument és que, fa només uns mesos, també semblava impossible que s'aprovés una llei d'amnistia, i al final aquesta norma acabarà veient la llum les setmanes vinents. "Catalunya no entén d'impossibles (...). L'amnistia és inevitable com ho seran el finançament singular i el referèndum", ha proclamat.

Ho ha dit a la Comissió General de les Comunitats Autònomes del Senat, en una sessió que ha forçat el PP per carregar contra l'amnistia i que també ha comptat amb altres presidents autonòmics, la majoria populars. Aprofitant la presència de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, Aragonès ha buscat el cos a cos i li ha retret directament que hagi dit "disbarats" sobre Catalunya i els catalans com que l'amnistia era "la traïció a tot un país".

La intervenció d'aquest dilluns d'Aragonès no s'entén sense tenir gaire present que Catalunya està en precampanya de les eleccions catalanes del 12 de maig. És per això que el president ha començat la seva intervenció carregant contra el que considera el seu principal rival a les urnes, el candidat del PSC, Salvador Illa. Així, ha recordat que el líder socialista, al fragor d'un míting, va proclamar que "ni amnistia ni res d'això" i, finalment, ha hagut de rectificar aquesta oposició.

Aragonès no només ha repassat l'hemeroteca amb Illa. També ha recorregut a declaracions en contra de l'amnistia de l'exministre Miquel Iceta, del president de Pedro Sánchez, del president manxec Emiliano García Page, de la presidenta Ayuso, de l'expresident José María Aznar o del líder de Vox, Santiago Abascal. Tot aquest reguitzell de noms per arribar a una conclusió: “L'amnistia un dia va deixar de ser inconstitucional i també passarà amb el referèndum”.

I això és exactament el que vol 'vendre' Aragonès a la seva precampanya de les catalanes: l'esperança que si ha estat possible una amnistia amb ell de president de la Generalitat, també ho serà que algun dia hi hagi un referèndum o un finançament singular. Aquestes dues han estat fins ara les seves dues principals propostes de campanya per al futur: a curt termini, un nou finançament per millorar els serveis públics dels catalans; a mitjà termini, una consulta sobre el futur polític de Catalunya per solucionar el conflicte.

La novetat del finançament

El president, el mes d'octubre de l'any passat, ja va comparèixer al Senat per defensar l'amnistia i llavors la va vincular al referèndum. La diferència amb la sessió d'aquest dilluns ha estat, per tant, que també hagi posat damunt la taula la qüestió del finançament. Aquesta ha estat la gran novetat dels tres anys mandat d'Aragonès respecte als antecessors independentistes: sense oblidar-se del referèndum, recuperar la bandera que Catalunya necessita un nou model d'ingressos.

Com en el cas del referèndum, el plantejament del president és a priori difícilment acceptable per a socialistes i populars, ja que plantejar treure Catalunya del règim comú per tenir un model a la basca pel qual la Generalitat pugui recaptar els seus propis impostos. En el discurs d'aquest dilluns, Aragonès ha denunciat que Catalunya pateix un "dèficit fiscal crònic" pel qual cada any entrega a l'Estat "22.000 milions a fons perdut". "És una llosa insuportable, som els tercers a aportar [a la caixa comuna] i els catorzens a rebre", ha dit.

El president sap que difícilment aconseguirà aquest finançament, com a mínim a curt termini, però aquest dilluns això era gairebé el menys important. Avui, el Senat s'ha convertit per al també candidat d'ERC en una magnífica plataforma per explicar els seus 'hits' de campanya i per tractar que tinguessin molt més impacte que un míting a l'ús.