Paneque insisteix en la necessitat de les variants de les Preses i Olot

El PSC reclama que la construcció de les variants de les Preses i Olot sigui una prioritat del nou govern de la Generalitat per millorar les condicions i donar un nou impuls a l’activitat econòmica de la Garrotxa. La cap de llista dels socialistes gironins, Sílvia Paneque, subratlla que aquesta obra pot millorar les condicions de vida dels veïns i veïnes d’Olot que "suporten el pas pel nucli urbà de camions procedents o amb destinació a les indústries de l’entorn de la ciutat".

«És una opinió compartida que gran part de l’èxit del desenvolupament de les comarques gironines ha vingut determinat per la millora de les infraestructures», afirma Paneque, que recorda que són "velles reinvindicacions del territori".

«Són obres que no es poden demorar i han de ser prioritàries pel nou govern. Primer, perquè l’activitat econòmica de la Garrotxa reclama unes connexions adequades. La indústria càrnia ha donat un gran impuls, però altres sectors, com el de les renovables, les filatures o la maquinària industrial, han aportat valor afegit a través de la innovació. I també perquè una via de circulació d’alta densitat contradiu l’urbanisme modern que proposa ciutats còmodes i netes», diu la cap de llista.

Segons el número dos de la llista a Girona, Víctor Puga, el pas de camions pel nucli d'Olot genera molèsties pel soroll i per la contaminació que genera. Per això sosté que les dues variants s'han de construir com un "sol projecte" perquè s'agilitzin les comunicacions terrestres i estimular una transformació que aporti competitivitat a la Garrotxa i més feina a les comarques gironines.