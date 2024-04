La Junta Electoral fa retirar les estelades al Baix Empordà

La Junta Electoral de Zona de la Bisbal ha decretat que es retirin tots els «símbols, banderes, pancartes o cartells amb lemes o signes ideològics o partidistes de qualsevol edifici de titularitat municipal o pública», fins que arribi a la fi del període electoral. A la pràctica, això significa que ha obligat a retirar les estelades que tenien penjades alguns ajuntaments a les seves façanes o en altres espais dels municipis. En cas que no ho facin, adverteixen que els consistoris podrien incórrer «en possibles responsabilitats electorals». La comunicació a tots els ajuntaments s’ha fet per via telemàtica, i alguns d’ells ja han començat a retirar-les, com és el cas de la Bisbal.