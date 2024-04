Turull afirma a Girona que el 12-M és "un plebiscit entre Puigdemont i Sánchez"

El secretari general de Junts, Jordi Turull, assegura que les eleccions del 12-M seran "un plebiscit entre Puigdemont i Sánchez" i que el resultat de les urnes marcarà "si decidirem des de Catalunya o bé ho faran des de fora". Turull subratlla que el candidat del PSC, Salvador Illa, és "l'encarregat que no vol molestar per res el govern central" i recorda que "com més còmode i amable" li és el Govern per a la Moncloa, "més incompleix l'Estat amb Catalunya". Durant una atenció als mitjans des de Girona, el secretari general de JxCat també ha titllat "d'electoralistes" les crítiques de Govern, Comuns i CUP per la querella de l'informe sobre Casol. Turull ha defensat la querella per "preservar el bon nom" de Junts.

Turull assegura que les eleccions al Parlament posen el país "davant moltes cruïlles fonamentals". El secretari de JxCat subratlla que al 12-M Catalunya s'hi juga "el futur de la nació", i més en concret, si això es podrà fer des d'aquí o bé "ens vindrà marcat des de fora".

Després que el president espanyol hagi anunciat que farà campanya activa per Salvador Illa des de Catalunya, Jordi Turull afirma que el 12-M serà "un plebiscit entre Puigdemont i Sánchez" i critica el candidat del PSC per ser "l'encarregat i el delegat que no vol molestar per a res el govern central". "Mai li hem vist posar el crit al cel per Rodalies, pel corredor mediterrani o per l'incompliment de la llei de la dependència", ha afirmat Turull.

El secretari general afirma que, de fet, "com més còmode i amable" li és el Govern per a la Moncloa, "més l'Estat incompleix amb Catalunya". "Això ho hem vist al llarg d'aquests últims anys", ha dit Turull -aquí, en clara referència també a ERC- recordant que, precisament, quan més va "haver de complir" el govern espanyol va ser "al 2017, quan precisament Puigdemont era president".

"Per això, el 12-M ens hi juguem tenir un govern que mantingui viva la flama i les aspiracions de la nació, o senzillament ens posem a la cua de l'olla barrejada de les comunitats autònomes d'Espanya, sense molestar per res el govern central", ha insistit. "Ens hi juguem ambició o resignació, solvència o incompetència", ha afegit.

"Ens cal una sacsejada"

Jordi Turull també ha afirmat que Carles Puigdemont encarna "el lideratge" per provar "una sacsejada" a Catalunya. I en aquest punt, el secretari de JxCat ha llançat un dard contra ERC, a qui ha acusat "d'ensopir" les institucions.

"Ara hi ha hagut un Govern de qui dies passa anys empeny, de qui fa el que pot no està obligat a més, i això ha anat ensopint l'orgull", ha dit Turull. "Però a partir que Puigdemont ha decidit fer el pas i posar-se al capdavant, estem notant una il·lusió transversal per tenir un president amb tots el ets i uts", ha afirmat. "Un president que allò que faci depengui només dels ciutadans de Catalunya, i que no sigui el delegat o miri de no incomodar l'Estat, que són els qui ens espolien", ha subratllat.

"Electoralisme" amb la querella

Durant la seva visita a Girona, on ha participat en una acte de les JNC, Jordi Turull també s'ha referit a les crítiques que li van llançar aquest divendres el Govern, Comuns i la CUP per la querella presentada arran de l'informe sobre Casol, dient que la veien "una amenaça" per a les víctimes del masclisme.

"És justament tot el contrari; nosaltres la vam presentar fa molt temps per preservar el bon nom de Junts, i ara hi ha qui en vol donar un ús electoral", ha dit el secretari general de Junts. Turull ha defensat la interposició de la querella contra els experts que van elaborar l'informe encarregat pel Parlament perquè es van fer "afirmacions no contrastades" ni tampoc es va demanar "a cap responsable del partit que donés la seva opinió".

L'informe, que va fer l'associació Intress, va concloure que no hi havia fets provats per determinar que l'exdiputada hagués patit discriminació, però sí assenyalava actituds masclistes al grup de Junts. "Vam fer allò que calia per preservar el bon nom de Junts, i no farem el joc a aquells que li volen donar un ús electoralista a una qüestió tan sensible i que tanta gent, malauradament, està patint", ha dit Junts en referència a les crítiques rebudes. "Fer servir una causa tan noble i necessària com és la lluita contra la violència masclista per altres interessos que no siguin aquest és el pitjor favor que se li pot fer", ha conclòs Jordi Turull.

Durant la seva visita a Girona, al secretari general de Junts l'han acompanyat la secretària general de la JNC, Ariadna Urroz, i el cap de llista al 12-M, Salvador Vergés. El candidat per Girona ha assegurat que "Catalunya necessita un nou govern" i que cal "recuperar la il·lusió cap a les nostres institucions".

Vergés també ha dit que els socialistes "no són una opció de cap manera", perquè "sempre estaran sotmesos al jou" del PSOE i ha criticat que la demarcació arrossega un dèficit d'inversions "que fa vergonya". Dins el llistat hi ha situat el desdoblament de l'N-II, l'ampliació de l'aeroport o "l'estafa" que ha suposat la dessalinitzadora de Blanes, que "l'estat espanyol va dir que pagaria" però ha acabat "actuant amb mala fe".