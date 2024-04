El PP proposa mesures de dinamització pel sector pesquer gironí

Jaume Veray, candidat del Partit Popular per Girona a les eleccions autonòmiques, s'ha reunit avui a Palamós amb pescadors d’arrossegament per parlar sobre innovació tecnològica i eficiència energètica en el sector. A causa del fet que demà aquests comencen la veda que durarà dues setmanes, Veray ha volgut acompanyar-los en les tasques de manteniment de les seves embarcacions.

El candidat també ha fet incís en «la incapacitat del govern autonòmic per afrontar amb responsabilitat i fermesa els reptes del sector pesquer a Catalunya amb mesures d’acompanyament que permetin que aquesta activitat sigui sostenible i competitiva».

Mesures per a la dinamització

Durant la visita Veray ha parlat sobre les mesures que els populars volen portar a terme per a la dinamització del sector pesquer, entre les quals troben importants «la promoció per a introduir mesures d’innovació tecnològica i d’eficiència energètica en la pesca per millorar la competitivitat i seguretat».

«La incorporació de sensors remots sobre les xarxes de pesca és una de les mesures que contribuiria a l’eficiència energètica i reducció de l’impacte en el fons marí en permetre que les xarxes d’arrossegament utilitzin portes pelàgiques que no toquen el fons marí i estalvien energia durant les tasques d’arrossegament», ha explicat Veray.

Finalment, el candidat popular també ha assegurat que la pesca representa «una activitat econòmica de gran importància al llarg de tot el nostre literal» i va afegir que «per aquest motiu cal solucionar el fet que el sector pesquer hagi experimentat una reducció de pràcticament el 50%, tant d’embarcacions com de producció, a les comarques gironines».