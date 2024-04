La CUP vol impulsar una transició energètica sense macroprojectes

La CUP s’ha mostrat disposada a impulsar la transició energètica a les comarques gironines. Per fer-ho, el candidat, Dani Cornellà, ha explicat que primer cal acordar el Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a cada comarca, amb la participació de tots els sectors. Segons indica, la CUP no comparteix «els macorprojectes que s’estan aprovant o tenen l’aval del govern català o de Madrid» sense que abans hi hagi feta una planificació i es faci en línia amb la llei catalana de canvi climàtic. "Primer cal omplir les teulades, polígons, les infraestructures com l’AP7 o moltes d’altres, els espais degradats i tots els edificis públics, i no pas fomentar macroprojectes que la majoria són d’empreses de fora que només busquen el benefici sense respectar el territori ni els ecosistemes", ha defensat Cornellà.

El cap de llista cupaire ha subratllat la "deixadesa" dels governs de Junts i ERC d’aquestes darreres legislatures, on, segons indica, "no s’ha fet la feina mínima per garantir un desplegament de les renovables seguint els criteris que marca la llei del canvi climàtic aprovada el 2017 al Parlament". El candidat ha posat en valor també la feina feta en molts municipis del país per tirar endavant comunitats energètiques, projectes d’autoconsum municipal o posar facilitats als veïns per instal·lar energies renovables.

Eficiència energètica a Celrà

De la seva banda, l'alcalde de Celrà, David Planas, ha destacat la feina feta al municipi des del 2011 fins a l’actualitat, invertint molt pressupost en l’eficiència energètica dels edificis públics, la substitució de l’enllumenat públic per reduir el consum, la instal·lació de calderes de biomassa en diferents equipaments o d’instal·lacions fotovoltaiques al Centre Cultural la Fàbrica, les piscines municipals, el teatre l’Ateneu, l’escola l’Aulet o la potabilitzadora d’aigua.