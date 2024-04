Junts reafirma el seu compromís amb la variant d'Olot i les Preses

El cap de llista de Junts a Girona, Salvador Vergés, ha reafirmat el compromís del seu partit amb l’execució de la variant d’Olot-les Preses, una de les grans infraestructures que queden pendents a les comarques gironines. Per al candidat, es tracta d’una carretera «absolutament prioritària» per a la Garrotxa, de manera que veu imprescindible desencallar-la durant la propera legislatura. Per tal de mostrar el seu compromís, Vergés s'ha reunit amb l’alcalde d’Olot, Pep Berga, el de les Preses, Albert Danés, i el president del Consell Comarcal, Santi Reixach.

Des de la rotonda de la Solfa, on conflueix el trànsit que arriba de les Preses cap al centre d’Olot, Vergés ha recordat que en aquell punt hi passen cada dia 2.000 camions, amb els perjudici que això suposa per als veïns, sobretot als de l’avinguda Sant Jordi i carretera de la Canya.