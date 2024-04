Els comuns proposen un abonament de transport públic de quinze euros al mes

El transport públic és un dels principals eixos de la campanya dels comuns a les comarques gironines, amb dues grans propostes prioritàries: un abonament mensual de 15 euros (10 per a joves) per a moure’s arreu de la demarcació, així com el desenvolupament d’una xarxa de trens-tram arreu del territori.

En aquest sentit, proposen un model tarifari integrat que incorpori també els municipis de la costa i que cobreixi tota la xarxa de transport públic, de manera que amb un únic abonament mensual de 15 euros qualsevol ciutadà pugui moure’s amb transport públic per la demarcació. L’objectiu, segons el candidat, Eloi Badia, és "fer-lo més just i equitatiu".

La formació detaca que només el 6,4% dels gironines i gironines utilitzen el transport públic per anar a treballar, "símptoma d'una xarxa precària i mal connectada que a dia d'avui no és una alternativa per a moltes persones", afirmen.