Vergés (Junts): "Només un govern independentista liderat per Puigdemont garanteix la posada al dia de les infraestructures"

Les infraestructures han centrat el vuitè dia de campanya electoral a Junts + Puigdemont. El cap de llista gironí, Salvador Vergés, ha visitat la Selva, des d'on ha advertit que "exigir l’adjudicació i construcció de l’estació del TAV a l’aeroport és absolutament prioritari".

Per a Vergés, “les infraestructures són les venes del territori", i creu que "només un govern independentista liderat pel president Puigdemont posarà al dia i executarà les que les comarques gironines necessiten". En aquest sentit, considera que “exigir l’adjudicació i la construcció de l’estació del TAV a l’aeroport de Girona-Costa Brava”, és “absolutament prioritari per al desenvolupament econòmic del territori”. Vergés ha visitat els terrenys on estarà situada l’estació acompanyat de l'alcalde de Vilobí d’Onyar, Lluís Salvi, i del candidat i alcalde de Riudellots de la Selva, Josep Lluís Santamaria, i del diputat al Congrés, Josep Maria Cervera.

L'allargament de la C-32 i la variant d'Olot

“Una altra de les infraestructures que depenen de l’Estat és l’N-II, una via de la qual n’exigim finalitzar desdoblament en el tram comprès entre Tordera i Figueres”, ha afegit el candidat. Pel que fa a les vies que sí que depenen del proper Govern de la Generalitat, Vergés ha refermat el “compromís” de fer efectiu el perllongament de la C-32 entre Blanes i Lloret, llargament reivindicat per aquests municipis de la Costa Brava i l’execució de la variant d’Olot-les Preses, clau per a la comarca de la Garrotxa.