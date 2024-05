Salvador Illa afirma que "la sociovergència no és impossible"

El presidenciable del PSC, Salvador Illa, no ha descartat ni els vots del PP a una investidura ni un pacte entre socialistes i Junts. En una entrevista aquest dimarts a RAC1, Illa ha afegit que no són els escenaris més probables, si bé no hi ha tancat la porta. Sobre un suport del PPC, el candidat del PSC ha afirmat que "no seria el més adient" i que "no és la primera opció". Preguntat aleshores per si descarta els vots d'Alejandro Fernández, Illa ha conclòs que "no", però ha demanat "coherència". Illa també ha constatat que "la sociovergència no és impossible", si bé creu que "no és el millor moment". El candidat del PSC també veu "inaudit" que el cap de llista de Junts, Carles Puigdemont, demani el suport de qui ha guanyat les eleccions.