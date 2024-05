La JEC rebutja els recursos de Junts+ pel recompte del vot exterior del 12-M

La Junta Electoral Central (JEC) ha rebutjat els recursos de Junts+ que demanaven repetir el recompte del vot exterior de les eleccions al Parlament del 12 de maig. El partit havia recorregut davant la JEC les decisions prèvies de les Juntes Provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona davant la negativa a tornar a comptar el vot CERA incloent-hi les paperetes no computades per haver estat presentades fora de termini. La formació liderada per Carles Puigdemont proposava com a alternativa, en cas que les paperetes s'haguessin destruït, que es tornessin a fer les votacions. La JEC dona la raó a les juntes provincials i desestima les aspiracions dels juntaires.

Segons les resolucions a les quals ha tingut accés l'ACN, la JEC considera que no cal ni repetir les votacions, perquè les paperetes no es van destruir, sinó que, com afirmaven les Juntes Provincials, estan sota custòdia dels Mossos d'Esquadra, ni fer el recompte, perquè encara que tots els vots no comptats haguessin estat per a Junts+, no haurien canviat el resultat final.

Davant d'aquest fet, la JEC desestima els recursos de Junts+ i ordena a les Juntes Provincials que considerin definitiu el recompte del 12 de maig.

Contra aquest acord no hi ha possibilitat de recurs, però contra els acords de les Juntes Provincials de proclamació d'electes es pot presentar recurs contenciós electoral.