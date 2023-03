Guanyem Girona considera l’habitatge com «el repte més gran que té la ciutat actualment i durant els propers anys». En un acte celebrat al Centre Cívic Pla de Palau i que va comptar amb la presència de més de 40 persones, la regidora Cristina Andreu va recordar que el preu del lloguer està disparat i que enguany de mitjana ja arriba als 698 euros, un 12% més que l’any anterior. Per això Andreu va assegurar que Guanyem «continuarà fent de l’habitatge digne un cavall de batalla» i va anunciar que si governen dedicaran 4 milions d’euros a compra d’habitatge públic per tal de reduir la pressió habitacional. La representant gironina va emmarcat aquesta mesura dins «l’aposta històrica» que ha fet Guanyem en matèria d’habitatge el darrer mandat.

«Quan vam entrar a l’Ajuntament Girona dedicava 50.000 euros a comprar habitatge, gràcies a la nostra intervenció vam aconseguir que aquesta xifra s’enfilés fins els 4 milions, la inversió més gran en la història de la ciutat», va explicar. Tanmateix, Andreu ha apuntar que aquesta aposta, fruit d’acords de 2020 i 2021, ha desaparegut posteriorment amb els acords entre el govern de Junts i ERC amb l’exportaveu de Ciutadans. «La xifra d’inversió en habitatge torna a estar a zero. Hem de garantir que a partir del maig hi hagi un canvi a la ciutat i que es prioritzi d’una vegada per totes la reducció dels preus», va reblar.

Guanyem va deixar anar la proposta en el marc d’una taula rodona que també va comptar amb experts del món de l’habitatge, l’urbanisme i la mobilitat.

Eduard Cabré, politòleg i expert en habitatge, va assenyalar que la principal eina per aconseguir habitatge assequible és introduir normes perquè les noves promocions incloguin habitatge de protecció oficial: “El parc públic d’habitatge actualment és del 2% mentre que la llei diu que hem d’arribar al 15%. Aquest objectiu només l’assolirem si introduïm mesures que també hi impliquin el privat perquè l’administració pública té uns recursos limitats”.

Per la seva banda, l’enginyer de camins Gerard Feliu va explicar que “l’urbanisme i la mobilitat estan lligats perquè s’han planificat les ciutats al voltant del cotxe, desplaçant altres maneres de moure’s”. “Cal una redistribució de l’espai públic més equitativa”, va afegir.

Finalment, Javier Ortigosa va destacar la importància d’avançar cap a les ciutats dels 15 minuts: “Hem de prioritzar la mobilitat quotidiana. Tothom ha d’anar al metge, a l’escola, a comprar, etc. Aquests serveis bàsics han de ser a prop d’on viu la gent per afavorir que s’hi vagi caminant”.

Cristina Andreu va donar per acabat l’acte amb una bateria de propostes. La regidora va destacar la importància del transport públic en la mobilitat del futur i per això va explicar que en el pla de govern de la seva formació hi figura la proposta d’un Bus Ràpid per connectar l’entrada sud amb el centre. Portar la Girocleta a Salt i a d’altres municipis de l’àrea urbana és també un altre repte en mobilitat que s’ha marcat Guanyem. Per acabar, Andreu va reivindicar “una Girona apte per a totes i tots” i va anunciar un pla de voreres ambiciós que permeti avançar progressivament cap a una ciutat més accessible.