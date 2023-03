La candidata socialista a l’alcaldia, Sílvia Paneque, ha presentat aquest vespre l’equip que l’ha d’acompanyar a l’Ajuntament de Girona durant el proper mandat, un equip format per candidats socialistes i independents de la plataforma Gironins pel Canvi, “amb coneixement, experiència i la força per fer forta Girona de nou i guanyar les eleccions”, segons ha dit. Ho ha fet amb una declaració d'amor cap a la ciutat i el seu desig de dedicar-s’hi, com a alcaldessa, amb "tot el temps i l’energia". “Hi ha un camí invisible que està fet de responsabilitat, de treball, de servei i de coneixement. És un viatge d’amor cap a Girona; de conèixer tots els detalls de la ciutat i de l’Ajuntament. Aquest camí també és un procés de transformació, de preguntes. T’interesses per una qüestió i preguntes. I aquestes preguntes et canvien”, ha manifestat.

Paneque s’ha mostrat convençuda de les seves possibilitats de guanyar les eleccions municipals. La candidata ha agraït la feina feta tant pels regidors socialistes de l’actual mandat com els de l’anterior, atorgant-los bona part del mèrit del camí de creixement que ha fet el PSC de Girona en els darrers anys. “La seva feina, pensament i esforç són els que ens han deixat en aquesta parada des d’on es pot veure l’esperança del canvi i la convicció de la victòria”, ha manifestat.

L’acte de presentació s'ha celebrat a l’hotel Ultònia. La candidata ha destacat el suport al seu projecte de moltes persones vinculades a la Universitat, com la catedràtica emèrita Anna Maria Garcia. O els professors Jordi Canal, David Vivó, Lluís Palahí, Elena del Rey, Olga del Rio, Dolors Muñoz, i qui va ser rector de la UdG, Sergi Bonet, així com de l’intel·lectual Antoni Puigverd i del candidat número 4 de la llista, Maxi Fuentes, professor jove de la Universitat de Girona.

Paneque ha explicat que la llista de persones que l’acompanyarà a l’Ajuntament “té un altíssim nivell, tant pel que fa a la seva capacitació, com pel que fa al compromís amb el servei a allò públic i a la ciutadania”. La portaveu socialista s’ha referit a cadascuna de les àrees d’expertesa dels seus companys de candidatura i ha destacat la importància de la seguretat, la cultura, l’esport i la sostenibilitat; de tenir un projecte econòmic de progrés, de treballar per al creixement econòmic, i per a la força del comerç i del turisme.

Intervencions dels candidats

En la seva intervenció en l’acte, Pere Parramon ha explicat que la cultura i l’educació són pilars fonamentals perquè les persones visquin més i millor. “Per al nostre equip, aquesta idea és un fonament, una prioritat i un compromís que es materialitza en tres aspectes: el que tenim, ho volem cuidar millor –‍els nostres museus i escoles‍, per exemple–‍; el que ens manca, volem tenir-ho –l’Arxiu provincial, o l’Espai de Creació Contemporània de Girona‍–; i el talent de la nostra gent, no volem que se’ns escapi –amb l’Escola d’Art i Disseny i amb ajuts adients, entre altres iniciatives”. “Tenim la visió de ciutat, comptem amb un gran equip de persones i ens sostenen uns valors ben sòlids. Amb tot això i el lideratge de Sílvia Paneque farem realitat el canvi: farem realitat la Girona que somiem i que mereixem”, ha manifestat.

Bea Esporrín ha explicat que comparteix la visió de transformació de la ciutat que té Sílvia Paneque i ha apostat per un ajuntament que sigui “més eficient i previsor”. “Tots hem patit el desgavell del contracte de neteja, la desinformació amb la nova empresa de l’aigua o hem vist que no s’ha fet res amb plans especials que havien sigut molt anunciats, com el de la Devesa o les Pedreres”, ha assenyalat. “Per això, farem que l’Ajuntament sigui àgil, participatiu i proper, millorant la gestió i comunicació entre l’Ajuntament i la ciutadania. Amb el projecte de transformació que liderarà l’alcaldessa Sílvia Paneque tindrem un Ajuntament que escolti i faci els projectes que Girona necessita per ser una ciutat de primer”, ha assenyalat.

Maxi Fuentes ha reclamat la necessitat de recuperar la coherència d’un Estat social i democràtic afeblit i de fer-ho, en l’àmbit municipal, amb el desplegament de polítiques fonamentals en favor dels drets socials. “Els ciutadans i les ciutadanes han de conèixer els seus drets i ha de tenir un accés fàcil i àgil als serveis”, ha explicat. “A diferència de les polítiques que s’han seguit els darrers anys, aquests drets s’han desenvolupar de manera transversal a través de polítiques integrades. S’ha de treballar de manera coordinada entre serveis socials, habitatge, centres cívics, associacions i entitats. Els drets socials només poden garantir-se també a través d’una acció coordinada entre l’Ajuntament i els barris”. “Aquesta és la clau i, per això, l’Ajuntament ha de ser als barris, ha d’arribar a tots els barris de la ciutat”, ha sentenciat.

Economia i esport

Cristina Cots ha posat l’èmfasi en l’economia i la creació d’oportunitats per a l’ocupació. “Necessitem aquest benestar que ens proporciona el treball, el bon funcionament de l’economia. Ningú hauria de quedar enrere i per això hem de fer tot el possible perquè la ciutat funcioni, que atregui riquesa, turisme, que tingui vitalitat comercial i empresarial, que es creï ocupació. Que les administracions ajudin al teixit comercial i econòmic, que estiguin al seu costat en els moments complicats o difícils. Hem de dinamitzar, hem de ser ambiciosos, no ens hem d’acomodar”, ha explicat. “Girona necessita un nou impuls i li hem de saber donar”.

Àngel Martínez ha destacat la importància de l’esport per a la salut dels gironins. Ha assenyalat “la necessitat de crear nous espais esportius per poder seguir el ritme del creixement que ha experimentat l’esport en els darrers anys” i que, segons ha dit, continuarà produint-se, perquè cada vegada hi ha més gent que practica esport i també han crescut alguns esports minoritaris. Martínez també ha assenyalat la necessitat de “fomentar l'esport femení i facilitar la incorporació a l’esport als col·lectius de persones amb discapacitat”. “Per a nosaltres ha de ser un dret que tots puguin trobar en el seu entorn un espai de qualitat i seguretat on gaudir de l'esport, no podem deixar enrere a ningú”, ha dit. “Lluitarem perquè tots els gironins i gironines se sentin de primera”, ha conclòs.

Ciutat verda i segura

Carla Aguilera ha reclamat que s’ha de transformar Girona en una ciutat del s. XXI: verda, sostenible, feminista, justa i amable. Davant el context d’emergència climàtica i del repte de la sostenibilitat, Aguilera ha apel·lat al deure d’actuar en l’entorn immediat: “Tenim el deure d'actuar en el nostre entorn més immediat, que és la nostra ciutat, i convertir Girona en un exemple del canvi ecosocial que requereix el nostre planeta”, ha explicat. “Volem una Girona amb un ecosistema sa, on tothom pugui viure amb qualitat de vida. I volem també una Girona justa, on els drets de les dones siguin també una prioritat i on tothom sigui quina sigui la seva identitat de gènere i sexual tingui plena titularitat dels seus drets sense que hagi de patir cap mena de discriminació o manca d'oportunitats”, ha afegit.

Per la seva banda, Josep Palouzié ha explicat que es presenta com a candidat per millorar la vida dels gironins quant a la seguretat, l’incivisme, la vialitat, per actuar contra les ocupacions delictives, per poder gaudir de l’espai públic o privat sense estar sempre alerta, etc. Palouzié ha assegurat que només hi ha una persona que pot liderar aquest canvi a l’Ajuntament, impulsant polítiques que assegurin els drets dels ciutadans de Girona i que aquesta persona és Sílvia Paneque. Va explicar que s’ha «embolicat» en la política perquè vol que a la ciutat s’hi visqui bé.

Safy Balde, estudiant de dret i vicepresidenta de l’associació Ngollanen Koemen, ha explicat la seva satisfacció per poder representar a la comunitat senegalesa de Girona i ha assenyalat, entre altres aspectes, la importància de lluitar contra la segregació escolar i d’estimular la participació política en els barris a on hi ha un percentatge més gran d’immigració.