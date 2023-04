Marc Vidal, actualment regidor a Regencós, repeteix com a candidat a l’alcaldia del municipi a les eleccions municipals del 28 de maig amb Millorem Regencós En Comú. Ha estat presentat aquest dissabte davant de la Font Municipal de Regencós, al costat de la qual s’estan construint els vials del nou desenvolupament urbanístic de la població. Ha estat precisament aquest projecte el centre de la seva intervenció, contra el qual ha carregat durament. “La pressió urbanística sobre la primera línia de costa està perdent interès per saturació i l’especulació es centra en aquests pobles que ens trobem a redós, els que estem a la segona línia”, ha dit Vidal.

A la roda de premsa hi han assistit també Joan Carles Gallego, diputat d’En Comú Podem al Parlament, i Laura López, diputada dels Comuns al Congrés. Han agraït la generositat de Marc Vidal a l’hora de fer el pas de presentar-se com a cap de llista i li han mostrat el seu suport en posicionar-se contrari a la construcció de la nova urbanització a Regencós. Gallego ha posat de manifest la postura ferma d’En Comú Podem contra els macroprojectes arreu del territori i López ha destacat que especialment en un moment d’emergència climàtica, no té cap sentit l’especulació urbanística i la pressió sobre el territori.

En contra de les 73 cases

El projecte al qual s’oposa Millorem Regencós En Comú és la construcció de 73 cases des de l’entrada del poble fins la font. “Nosaltres defensem el creixement urbanístic del poble, però d’acord amb el creixement de la població que hi ha de viure; ens oposarem al nou projecte urbanístic amb totes les mesures legals al nostre abast”. Considera a més que “no és de rebut en plena emergència climàtica es publicitin piscines individuals en aquest espai, quan això no és el que està contemplat a la llicència”. A banda d’un “desenvolupament urbanístic ordenat”, Vidal aposta per fer una comunitat energètica, revitalitzar l’economia del municipi i impulsar el transport públic, entre altres mesures. “Volem un poble actiu i no un poble dormitori”, ha conclòs.