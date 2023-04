L'alcaldable d'ERC a Girona, Quim Ayats, s'ha reunit aquest matí amb el rector de la Universitat de Girona, Quim Salvi, i li ha traslladat la proposta de la formació de crear una regidoria d'Universitat. «La UdG és un actor estratègic pel futur de Girona i és fonamental que posem en marxa totes les eines necessàries per a la coordinació entre l'Ajuntament i la universitat, per anar de la mà», ha assegurat Ayats.

«La universitat és un espai de formació, recerca i innovació que permetrà a la ciutat de Girona adaptar-se molt millor als nous temps i modernitzar-se per fer un salt endavant», també ha remarcat el candidat Ayats, que també creu que el centre ho connecta «al nou campus de salut del nou Hospital Trueta, a la innovació vinculada a la creixent indústria agroalimentàries i a les nombroses startups relacionades amb els serveis empresarials i el turisme».

Conscient del paper estratègic de la universitat, Ayats es compromet «a millorar la coordinació entre l'Ajuntament i la UdG, fer un seguiment dels compromisos, implicant la universitat en aspectes del disseny i planificació de la Girona del futur». «La ciutat de Girona té uns potencials i unes capacitats extraordinàries que li permeten fer un pas endavant, que permeten fer avançar la nostra ciutat, i la UdG és una d'elles», ha dit l'alcaldable d'ERC, que ha conclòs que «entre tots i totes construirem una ciutat més moderna, dinàmica i innovadora».

Per altra banda, el regidor d'Educació i Infància i número tres de la candidatura d'ERC, Àdam Bertran, també ha participat en la reunió amb el rector de la UdG i ha apuntat que «Girona és ciutat educadora i ciutat universitària, i cal buscar sinergies per donar suport a les diferents activitats que s'impulsin des de la universitat i generar actuacions encaminades a la construcció d'un sistema universitari que potenciï projectes de col·laboració en recerca i transferència de coneixements a la societat i, per l'altra, fer que la universitat sigui un agent actiu en activitats, accions o estratègies dissenyades pel mateix ajuntament o des del teixit econòmic i social de Girona i de la resta de l'àrea urbana».