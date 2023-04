La jornada organitzada per la Taula Gironina de Turisme celebrada aquest matí ha comptat amb la presència de quatre representats de les formacions que es presenten a les eleccions municipals i que, en l’actualitat, tenen representació a l’Ajuntament. Els quatre representats van estar d’acord que Girona necessita un model turístic que ha d’implicar tots els sectors. la candidata de Ciutadans, Camino Fernández, no ha pogut assistir-hi per motius personals.

Tampoc hi ha assistit la candidata de Junts, Gemma Geis, per motius laborals. El seu lloc l'ha ocupat la número tres de la llista, Núria Riquelme, que ha explicat que aplicaran els tres eixos estratègics dels programa de Junts, el de la «Girona del talent, connectada i la de valors» al sector turístic. Tot i així, també ha apuntat que «el turisme ha de tenir límits» i també s’ha de trobar el «punt just de convivència entre el ciutadà i el visitant».

Per altra banda, el candidat de Guanyem, Lluc Salellas, ha posat algunes propostes sobre la taula, com «diversificar la ciutat» perquè «necessitem que els turistes arribin a altres indrets de la ciutat». També ha posat en valor el «patromoni natural» com les Gavarres o les Hortes, «les experències culturals i l’àmbit gastronòmic». Tanmateix, ha remarcat com a «punt clau» la connectivitat, que ha de ser «el cavall de batalla, tant pel transport públic com pels vehicles compartits».

L’alcaldable del PSC, Sílvia Paneque ha exposat que «el turisme és necessari, però s’ha de fer de forma planificada». A més, ha apuntat que s’ha de «desenclaustrar el turisme tan vinculat al Barri Vell» per passar de tenir un «turisme monumental a un turisme urbà, ampliant els atractius». Entre els quals, ha destacat «la cultura i els espais verds».

Per últim, el cap de llista d’ERC, Quim Ayats ha dit que «hem de fer compatible el dia a dia de la ciutat amb aquelles persones que ens venen a visitar». A part, va proposar com a punt principal un «observatori de turisme per poder actuar», a més de també considerar la idea que el «turisme que valori l’entorn natural, els esports i la cultura».

Ha conclòs l’acte la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral que ha apuntat que «hem d’aconseguir fer front als reptes que té el sector turístic, que són molts, definint una estratègia conjunta. I això és el que hem estat fent des de la Generalitat de Catalunya, amb el Compromís Nacional per un Turisme Responsable. Un acord transversal amb participació de sindicats, patronals, entitats ecologistes i associacions de veïns per generar oportunitats a la demarcació».