El cap de llista del PPC per Girona, Jaume Veray, assegura que els populars són "l'única força política no independentista" que poden "garantir el canvi al capdavant de l'Ajuntament". Veray afirma que "fa massa temps" que els governs municipals "estan més preocupats per temes identitaris i partidistes que no pas per donar solució als problemes reals dels ciutadans". El candidat ho ha assegurat durant la presentació dels cinc primers llocs de la llista del PPC a les eleccions municipals del 28-M. De número 2, l'acompanyarà el doctor en Fisioteràpia i veí de l'Eixample David Sala. Veray subratlla que el seu és "un equip nou però amb experiència, preparat per liderar el canvi que Girona necessita".

El PPC ha donat a conèixer aquest divendres els cinc primers integrants de la llista per Girona a les municipals. Per darrere de Jaume Veray i David Sala, hi aniran l'escriptora i sommelier de te Vanessa Manyik, que viu al Barri Vell; el periodista i veí de l'Eixample Alberto Martín de Vidales, i la cambrera professional i veïna de Sant Narcís Delcy Likzita Amador.

Durant la presentació, que s'ha fet al Jardí de la Infància, Veray ha explicat que el PPC presenta "una candidatura renovada, jove i amb moltes ganes de treballar per a la ciutat". "Oferim als gironins i gironines un projecte pensat des de Girona i per a Girona, que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de tots els veïns i veïnes de la ciutat i fer una ciutat amable, neta, segura i sostenible", ha afegit.

Per al cap de llista dels populars, "fa massa temps que a Girona els governs municipals estan més preocupats per temes identitaris i partidistes que no pas per donar solució als problemes reals que tenen els ciutadans". Per això, assegura que la ciutat "necessita un canvi" a l'Ajuntament, "no tan sols de persones sinó també, i sobretot de polítiques, i de la manera d'executar-les i gestionar-les".

"I aquest canvi" -ha precisat- "l'única força política no independentista que el pot garantir és el PP". Per últim, Jaume Veray ha insistit que el seu és "un equip nou però amb experiència", i que estan "preparats per liderar la transformació que la ciutat necessita".