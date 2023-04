Guayem Girona proposa que la ciutat sigui més amigable amb la gent gran. Ho va fer ahir, en un dels actes que fan per presentar el seu programa de govern. Per la formació, passar a formar part d'aquest grup de ciutats permetria definir unes guies per avançar en polítiques que permetin un envelliment més actiu i de millor qualitat a la ciutat de Girona.

Entre les iniciatives per fer una ciutat millor per la gent gran destaca fer un entorn físic més accessible. Això, permetria fer una ciutat més amable, per la gent gran i per les persones amb mobilitat reduïda. Per altra banda, també proposen crear un Centre d'Informació, Formació, Participació de la Gent Gran o empoderar el Consell de la Gent Gran permetria que sorgissin més iniciatives, cursos i projectes adreçades al col·lectiu cosa que afavoriria l'envelliment actiu i la reducció de la soledat. A l'acte que es va celebrar ahir, i que va reunir a una trentena de persones davant la seu de Guanyem, hi va participar la treballadora social i candidata de Guanyem, Gemma Martínez, l'economista i executiva del sector públic, Roser Maeso, l'animador sociocultural especialitzat en gent gran, Pep Ribes, i el tècnic de Sostre Cívic, Yabel Pérez.