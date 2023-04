ERC és el partit que més llistes ha presentat a les comarques gironines per a les eleccions municipals del pròxim 28-M, seguida a molt poca distància per Junts per Catalunya. Els republicans n’han presentat 182 (quatre més que en els comicis de 2019) i Junts n’ha presentat 174, deu menys que ara fa quatre anys. El PSC n’ha presentat 129 (i no 110, com havia anunciat erròniament), la CUP n’ha registrat 40, el PP en presenta 23, En Comú Podem, 19 i Ciutadans, 9.