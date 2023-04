Junts va presentar ahir al vespre la llista de candidats a Fornells de la Selva de cara a les eleccions municipals del pròxim 28 de maig. Ho va fer de la mà de la cap de llista de la formació i que opta a ser reelegida com a alcaldessa del poble, Sònia Gràcia. La candidata va explicar que la candidatura que encapçala és un equip que «combina experiència i relleu generacional amb clara vocació de servei públic».

El número dos de la llista serà Francisco Hernández, i la tres Victòria Triola. Seguidament, i per ordre, hi haurà, Jaume Ribas, Clàudia Menció, Guillem Cuervas, Yeni Acosta, Xisca Timoner, Anna Roa, Eduard Guinó i Roser Plantés.

Durant la presentació, Sònia Gràcia també va explicar que «estic compromesa a seguir treballant per Fornells i la seva gent, després d'un mandat atípic per diversos factors. Tenim les persones com a eix principal, amb polítiques transversals, per millorar la qualitat de vida de tots i de totes». A més, va assegurar que «som un equip d'homes i dones, divers i transversal, implicats en entitats del teixit associatiu. Ens uneix el compromís, la voluntat de servei a les persones i de continuar fent de Fornells el poble en què tots volem viure». La candidata també va apuntar que un dels objectius en els pròxims anys serà «impulsar accions per fer de Fornells un municipi més sostenible, potenciant les energies renovables, l'autoconsum i les comunitats energètiques».

A l'acte també hi van assistir l'exconsellera de Recerca i Universitats i candidata a l'alcaldia de Girona, Gemma Geis, la presidenta de la Vegueria, Maria Àngels Planas, i la presidenta comarcal, Fanny Carabellido.