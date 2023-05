El discurs de l’alcaldable de Junts a Girona, Gemma Geis, en un acte celebrat a Barcelona i que va reunir uns 800 candidats a les eleccions municipals a Catalunya, ha provocat la primera gran picabaralla de la precampanya i ha escalfat l’ambient. Geis va fer una clara al·lusió als socialistes, que no van trigar a respondre des de les xarxes socials a unes paraules que van considerar «carregades de ràbia i odi».

Durant el seu discurs, Geis va assegurar que els integrants de la seva candidatura defensen la legitimitat de Puigdemont com a president de la Generalitat i que ella no es refia d’ERC. Als republicans els va dibuixar com «còmplices del Govern central, que el que ha fet és anar posant una catifa vermella perquè el PSOE avanci a Catalunya». Uns segons abans però havia carregat durament contra els socialistes: «Sabeu què és el PSOE?» cridava Geis, des del faristol. «Ni el PSOE és bona gestió, ni és sinceritat, és una estafa. Fa 32 anys que la N-II encara és un nyap i els de Girona per anar a Barcelona tardem més minuts que fa 30 anys amb els rodalies. Això és el PSOE. Sabeu que és el PSOE a Girona? Que torni la Fundació Princesa de Girona a Girona, que tornem a tenir el rei a Girona, que tinguem els tríptics en català i castellà a Girona. Això és el PSOE».

Resposta a les xarxes

Els socialistes van respondre dissabte a la nit amb un tuit de Sílvia Paneque i ahir van emetre un comunicat on la candidata a l’alcaldia de Girona lamentava que Geis fes un parlament «molt enfadada i carregada de ràbia i odi». «La lectura que fa de la realitat Gemma Geis està tan passada de voltes que no s’havia sentit un discurs així mai a la política de Girona», va explicar Paneque. La candidata va recordar que representa el PSC i la plataforma d’independents Gironins pel Canvi, on hi ha noms com els d’Antoni Puigverd o Sergi Bonet, entre molts d’altres. «A Girona, ens coneixem tots i és un costum tractar-nos amb respecte, pensem com pensem», va dir.

«Quin greu, Gemma Geis, que la primera aparició pública de la candidata de Junts, quan falten vint-i-un dies per a les eleccions, sigui una intervenció tan carregada d’odi i ràbia. Fa temps que treballo per Girona i per a tota la seva gent», deia la piulada que va fer Paneque la nit abans. «Sembla com si aparegués de sobte enfadada per por al resultat de les properes municipals. Intolerable, a més, que es proposi un cordó sanitari a la socialdemocràcia i no es digui res de la meva proposta d’aïllar a l’extrema dreta a l’Ajuntament. Girona vol canvi i estabilitat», afegia l’alcaldable socialista en un segon tuit, per concloure: «Els discursos d’odi no tenen recorregut a la ciutat. Caldria una rectificació».

Quin greu @GemmaGeis que la primera aparició pública de la candidata de Junts, quan falten vint-i-un dies per a les eleccions, sigui una intervenció tan carregada d'odi i ràbia. Fa temps que treballo per Girona i per a tota la seva gent. pic.twitter.com/ND7TpvGLeA — Sílvia Paneque (@SilviaPaneque) 6 de mayo de 2023

«L’enfocament de la campanya de Gemma Geis era fins ara una incògnita, però després de la intervenció d’ahir ja hem pogut veure que opta per una campanya de confrontació i allunyada dels problemes que ve patint Girona», va concloure Paneque.