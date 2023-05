Esquerra aspira a revalidar la majoria a Palamós en l’any del retorn de Teresa Ferrés

ERC fa dos mandats que ostenta l’alcaldia de Palamós. Ara, Lluís Puig torna a ser el candidat republicà i ho fa després d’un mandat amb majoria absoluta: el 2019 va guanyar les eleccions amb 10 dels 17 regidors. La resta es van repartir entre el PSC (3), JxCat (2), Ciutadans (1) i la CUP (1), mentre que el PP, Junts per Palamós i Som Ara Palamós es va quedar sense representació.

El 28 de maig, els electors de Palamós hauran de triar entre set llistes, una menys que en els passats comicis. Hi ha tres alcaldables que repeteixen: Lluís Puig és el tercer cop que encapçala la llista republicana, mentre que Raimon Trujillo es presenta per segon cop com a líder de Junts per Catalunya-Palamós i Sant Joan. Hi ha un tercer repetidor que opta a ser batlle: Cristóbal Posadas. És el segon cop que encapçala una llista, tot i que en els anteriors comicis ho va fer per Ciutadans.

Les noves cares -tot i que alguna no ho és tant- són les del PSC; els independents Som-hi x Palamós i Sant Joan - Tots Empordà (SOM-HI-TE) ; la de la CUP i la de Vox. La candidata socialista és Raquel Gallego, que ha estat regidora a l’oposició durant aquest mandat.

El retorn de Maria Teresa Ferrés a la política és el que ha sacsejat una mica el panorama electoral a Palamós. Va ser alcaldessa socialista durant tres mandats i el 2015 va perdre l’alcaldia davant d’ERC. Ara es presenta «com una alternativa real i factible» sota les sigles de Som-hi x Palamós i Sant Joan - Tots Empordà. La CUP presenta un nou cap de llista, Alexandre Weltz, que en les eleccions de 2019 ocupava el cinquè lloc de la candidatura cupaire. El partit que s’estrena és Vox i la seva cap de llista, Cristina Ruz.

Incògnites del joc electoral

Amb aquestes set formacions, la batalla electoral està servida. D’una banda, caldrà veure si ERC podrà mantenir la majoria absoluta o si haver governat durant dos mandats l’haurà desgastat. Partits com el PSC i JxCat, d’entrada no sembla que puguin arribar a obtenir tants edils com ERC, però poden ser importants a l’hora de fer pactes. La jugada política d’enguany és l’aparició de Maria Teresa Ferrés (SOM-HI-TE), que podria esgarrapar vots d’altres formacions i dels fidels que la van mantenir tants anys a l’alcaldia. La CUP ve de tenir un regidor i també pot esdevenir important en cas d’acords, mentre que Cristóbal Posadas, presentant-se ara pel PP, sembla busqui l’enfrontament directe amb Vox.

L’aposta d’ERC, com no pot ser d’altra manera, és la continuista. Puig destaca que el pilar central del programa és «l’atenció a les persones» i passa per la cultura i l’ensenyament, com el futur institut-escola Vila-romà. També concreta que entre els reptes hi ha «actualitzar» el municipi, sobretot a la seva via pública, com assegura que han vingut fent. El tercer eix republicà passa per les «aliances» per acabar projectes «estratègics» i on els cal, diu Puig, «complicitat» d’altres administracions, com l’hospital comarcal, l’estació d’autobusos, el pla director del Port o el nou passeig.

L’alcaldable socialista, Raquel Gallego, explica que tenen un programa «diversificat», que s’ha teixit de la contribució de la ciutadania i té propostes «realistes i realitzables». El programa està enfocat en vuit eixos que passen per un Palamós i Sant Joan «net i sostenible, segur, que tingui cura de les persones, que protegeixi i col·labori amb entitats i associacions, ordenat i organitzat, sobretot el que fa referència a via pública; que generi ocupació, que torni a ser un referent en el territori i saludable», diu.

Des de JxCat, Trujillo destaca la creació de la plaça major del municipi amb aparcament soterrat al Cervantes. També veu important crear habitatges de lloguer social per a joves a la perllongació del carrer Enric Vincke. Finalment, proposa «dinamitzar el comerç creant un mercat de Nadal i un d’estiu».

La CUP creu que s’ha de revisar el POUM i fer polítiques d’accedir a l’habitatge i proposa «limitar o estudiar si s’han de limitar els allotjaments turístics». La formació d’Alexandre Weltz planteja la creació d’una empresa municipal per gestionar serveis públics i un pla de mobilitat.

Maria Teresa Ferrés vol «resoldre el tema de l’aparcament» i vol incrementar les places del Cervantes. La líder de SOM-HI-TE proposa millorar la neteja i «recuperar el liderat que perdut com a poble de referència del Baix Empordà, Girona i Catalunya».

Des del PP, Cristóbal Posadas proposa crear una regidoria de promoció econòmica, una de benestar animal i construir habitatge social. En matèria de seguretat, vol fer una oficina «antiocupes» i incrementar en set agents la policia local, entre altres.

Cristina Ruz (Vox) fa propostes com millorar la «seguretat als barris, eliminar l’ocupació o garantir l’ús de l’espanyol a les dependències municipals».