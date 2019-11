Recollir la comanda al Box de bonÀrea té premi

Cada vegada és més freqüent la compra de productes frescos d'alimentació per Internet. Per falta de temps, les compres a través d'Internet són una constant en el nostre dia a dia, per aquest motiu bonÀrea ofereix serveis d'entrega de comandes a domicili, a botiga i actualment també el sistema gratuït Box online.

Fins al 30 de novembre, bonÀrea aplicarà automàticament un 10% de descompte a tots els clients en la seva primera comanda online per recollir al Box de Girona. Escull el dia i l'hora que vols recollir la teva compra a bonÀrea Online i en un màxim de 24 hores la tindràs al Box de forma gratuïta amb fins a 3 hores de marge per poder recollir-la. A Girona l'àrea de Box és a l'estació d'autobusos, al pis soterrani de la plaça Joan Brossa. La recollida de la comanda es pot fer de les 6 del matí a les 11 de la nit. L'accés al Box s'ha de fer a peu, però hi ha aparcament a la planta superior.

Què és el Box?

El Box és un dispositiu d'emmagatzematge i recollida dels articles prèviament demanats a bonÀrea online. El client efectua una compra a través de www.bonarea.com i pot recollir en el Box la seva comanda el dia i l'hora que triï. El tipus de comanda que es pot recollir inclou totes les temperatures, tenint en compte que el Box està format per compartiments de fred, sec i congelat.



Quins avantatges té el sistema bonÀrea online - Box?

Pots escollir entre més de 50.000 articles, molta més oferta de productes que a la botiga física amb només un clic.

Còmode, ràpid i sense cues.

La possibilitat de recollir les teves comandes el dia i a l'hora que triïs.



L'empresa bonÀrea Agrupa compta amb una amplia experiència en el sector agroalimentari. Desenvolupa totes les activitats ramaderes, industrials i comercials necessàries per arribar al consumidor sense intermediaris.

Des de 1959 ha anat incorporant a l'estructura productiva empresarial i comercial tots els elements necessaris per realitzar una integració vertical i així tancar el cicle productiu complet del producte carni. La realització del cicle productiu complet ha esdevingut un repte per a tota l'organització.

Actualment duu a terme tots els processos, des del naixement de les aus i el bestiar, passant per la fabricació dels pinsos, la cria i engreix dels animals, el sacrifici, la transformació i l'elaboració dels productes fins a la seva distribució i la venda directa mitjançant les botigues, agrocentres, cash&carry i bonÀrea canal online.