Culinarium estrena nova botiga a Girona més àmplia i cèntrica

Culinarium, demostrant la seva implicació amb Girona, ha decidit reubicar la seva botiga icònica deixant el carrer Juli Garreta per traslladar-se al carrer Nou 14, un dels principals eixos comercials de la ciutat i on la botiga tindrà una major visibilitat. Girona suposa per Culinarium una botiga clau, en especial pel que fa el producte de rebosteria que tant bona acollida a tingut entre el consumidors gironins. Precisament, aquesta bona acollida és el que ha aportat a la marca a fer aquest pas endavant i reforçar la seva presència a la ciutat.

Girona es pot considerar la capital de la cuina gastronòmica per la seva varietat i qualitat d'espais encapçalats pels germans Roca i, per aquest motiu, Culinarium vol ser present i partícep d'aquest ecosistema culinari que ostenta la ciutat. El 30 d'octubre és la data escollida per obrir les portes de l'espai situat al carrer Nou. Inicialment estava previst fer un taller de rebosteria gratuït per la mainada el dia de la inauguració però les noves normes sanitàries ho han impedit.

Culinarium vol premiar a la seva clientela més fidel. Tots els clients que facin qualsevol compra el dia de la inauguració tindran un regal molt Culinarium: un ganivet ceràmic perfecte per pelar fruites i verdures sense oxidar-les.

La companyia posa en pràctica uns valors que es concreten en: humilitat, passió i vocació de servei. Primer perquè són experts en els articles de taula i cuina però també perquè des de Culinarium es considera que el seu ha de ser un producte integrador perquè des del més cuinetes al menys experimentat tinguin cabuda a les seves botigues. La passió la posen perquè són uns autèntics entusiastes de la cuina i viuen el que venen i la vocació de servei els hi ve donada perquè son assessors de cuina i aquest tret engloba a tota la companyia, des de la direcció fins a la botiga. Tenen molt clar que el client i la societat són al centre del seu negoci i per això s'esforcen cada dia per millorar el servei que proporcionen.

La història de Culinarium va molt lligada a la d'una altra empresa, Casa Delfín fundada l'any 1863 per Delfí Elias i Roig. Va néixer com una botiga especialitzada amb productes per a la llar i a poc a poc va anar evolucionant fins a transformar-se i convertir-se en una empresa de referència en el sector de la distribució de productes per a l'hoteleria. Inicilament estava pensada amb la idea que el sector hoteler hi pogués anar a comprar directament però aquest concepte va derivar finalment en el que seria l'actual model de botiga per a la llar.

El 2017, després de diverses obertures a diferents punts de Catalunya, es va inaugurar Culinarium a Mallorca i Girona, un any després va obrir a Figueres i aquest 2020, a banda de la reubicació de la botiga de la ciutat de Girona, està previst inaugurar Culinarium Calvet i Culinarium Rambla Catalunya i la renovació de la botiga de Gràcia a Barcelona. Tot plegat seguint un pla d'expansió avalat per la confiança transmesa pels professionals de la cuina i pels cosumidors en general.

www.culinarium.es

Telf 972649601

Carrer Nou, 14, Girona.