«Com puc millorar les vendes del meu negoci?». De ben segur que si ets empresari i emprenedor t’has fet aquesta pregunta i si has clicat a l’article és perquè creus que pots millorar en aquest aspecte. Jordi Llorens, expert en la matèria, ofereix unes pautes i unes idees molt interessants.

La venda és el motor de l’economia i és el que marca la diferència entre que la teva empresa prosperi o no. Sota la seva experiència, Jordi Llorens considera que en la venda «no hi ha una única manera de fer les coses i que el que cal és trobar allò que et funciona a tu». Aquesta és la seva missió. En aquest article vol compartir 3 coses que a ell li han ajudat a augmentar les vendes del seu negoci i a prosperar com a emprenedor.

La primera d’elles és connectar amb el propòsit del que estàs venent . Per què vens el que vens? Quan tens clar el “per què”, en què ajuda el producte o servei a la vida de les persones tot és més fàcil. És més fàcil vendre amb passió.

. Per què vens el que vens? Quan tens clar el “per què”, en què ajuda el producte o servei a la vida de les persones tot és més fàcil. És més fàcil vendre amb passió. La segona és segmentar i aplicar l’embut de vendes . Aquests són dos conceptes claus en vendes. Segmentar significa dividir els teus potencials clients per determinades característiques comunes. I aplicar l’embut de vendes és un esquema que divideix el procés de venda en 4 parts i representen les etapes del procés de decisió de compra d’un potencial client fins a convertir-se en client. Descobrir aquest concepte va significar un abans i un després ja que va trobar la guia que havia d’aplicar diàriament per tenir èxit i que el seu negoci prosperés.

. Aquests són dos conceptes claus en vendes. Segmentar significa dividir els teus potencials clients per determinades característiques comunes. I aplicar l’embut de vendes és un esquema que divideix el procés de venda en 4 parts i representen les etapes del procés de decisió de compra d’un potencial client fins a convertir-se en client. Descobrir aquest concepte va significar un abans i un després ja que va trobar la guia que havia d’aplicar diàriament per tenir èxit i que el seu negoci prosperés. I la tercera és invertir en el seu desenvolupament personal i professional i en el seu equip. La millor inversió perquè el teu negoci creixi i prosperi sempre és en tu i en els teus.

Com puc millorar les vendes del meu negoci?

Jordi Llorens té com a propòsit ajudar a persones emprenedores compromeses com tu i a millorar les vendes del teu negoci a través del coaching. La base del coaching són les preguntes poderoses i l’acció. El seu mètode és el mètode GROW. Primer de tot t’ajuda a definir molt bé allò que vols assolir i el propòsit pel qual ho vols obtenir. En segon lloc, vol ajudar-te a detectar allò que t’està impedint complir els teus objectius de vendes actualment i en tercer lloc crear opcions per tal que ho puguis aconseguir. Finalment t’ajuda a crear un pla d’acció per culminar-ho.

Si vols saber més sobre Jordi Llorens, consulta la web jordillorens.net i informa’t de preus i durada de les sessions. També pots reservar 15 minuts gratuïts de videotrucada de whatsapp sense compromís i així fer un primer contacte.