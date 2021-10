L’Elke Spa Hotel de Sant Feliu de Guíxols -ubicat a escassos metres del mar- ofereix als seus hostes l'oportunitat de gaudir d'un entorn privilegiat. Aquest hotel -dirigit per Yulia Golubchikova, sòcia i muller de l'empresari- de quatre estrelles qualificat de superior va obrir les portes el juny de 2019 i, tot i viure un naixement marcat per la pandèmia, s'ha consolidat en el sector.

Per què van apostar per Sant Feliu de Guíxols a l’hora d’escollir una ubicació per a l’hotel?

Era una gran oportunitat. Ens va agradar molt la localització així com l'entorn que ofereix Sant Feliu de Guíxols, al centre del municipi i al costat del mar. Vam realitzar una reforma integral respectant la façana (que és patrimoni arquitectònic de la ciutat) i fent una transformació interior per obtenir un disseny modern d'inspiració italiana i amb mobiliari funcional.

Quins serveis ofereixen?

Tenim un Spa on s'ofereix una gran varietat de tractaments corporals i facials. Comptem també amb dos restaurants de cuina d'autor, on combinem la gastronomia tradicional catalana amb la cuina mediterrània. També tenim una piscina exterior a la terrassa, així com una sauna, un bany turc i una zona infantil.

Gairebé nou mesos després d'obrir les portes va esclatar la pandèmia, com han afrontat la Covid-19?

El primer estiu va ser normal, no ens vam allunyar de les previsions que havíem fet. La pandèmia va complicar les coses, però aquest estiu ha sigut bo. Podem dir que ens ha anat molt bé. Al mes d'agost hem estat gairebé al 90% d'ocupació i no hem tingut cap problema. A falta d'acabar de tancar la temporada estem satisfets dels resultats que hem fet.

Quin suport bancari han tingut durant aquest temps?

Entre d'altres, treballem amb BBVA per a la pòlissa de l'hotel. Sempre ens han proferit un tracte constant de proximitat i efectivitat. Davant qualsevol dubte o problema en tot moment hem tingut una resposta ràpida i una atenció personalitzada que ens ha donat molta confiança. Estem satisfets i per això hem decidit allargar el contracte que tenim amb ells.

Què esperen de cara als mesos vinents?

Volem treballar. Segurament tancarem durant el mes de gener, però volem seguir creixent. La pandèmia ens va obligar a fer un esforç extraordinari per aplicar totes les mesures, però esperem que a poc a poc es vagi instaurant la normalitat.