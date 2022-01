El polígon industrial del Pla de l’Illa, a Quart, té una mobilitat immillorable. A tocar de la N-II i vorejat pel riu Onyar, aquest equipament pot trobar amb agilitat l’autopista Ap-7. Un altre dels aspectes destacats d’aquest espai és la proximitat amb la ciutat de Girona, a menys de cinc quilòmetres de distància. L’Ajuntament ha impulsat aquest darrer any un pla estratègic que s’alinea amb els propietaris de les parcel·les que conformen el polígon per tal de facilitar als futurs inquilins tot el que necessitin per instal·lar-se amb agilitat i comoditat. En aquest sentit, el regidor Jordi Batlle descriu l’administració municipal com un òrgan «facilitador» que proporciona tota la informació necessària perquè les empreses puguin escollir les parcel·les que més s’adeqüen a les seves necessitats. Gràcies al treball dels darrers anys, l’Ajuntament ha documentat les característiques de les parcel·les i ha iniciat un pla de dinamització econòmica amb el suport de la Diputació de Girona i l’acompanyament dels propietaris de les parcel·les del polígon.

El polígon del Pla de l’Illa, creat l’any 2004, té una superfície de 21,38 hectàrees. Les empreses que l’ocupen es dediquen principalment a l’activitat industrial. Segons les darreres dades, actualment l’espai compta amb un 35% d’ocupabilitat gràcies a les 14 empreses que hi desenvolupen la seva activitat. El polígon està conformat per 45 parcel·les, de les quals la mínima que es pot vendre és de 500 metres quadrats. En el marc del pla de promoció i millora del polígon, l’Ajuntament està treballant per millorar i establir bé també el procés de compra de les parcel·les.

En aquest sentit, el regidor de promoció econòmica, Jordi Batlle, destaca que un dels beneficis d’escollir el polígon de Quart és la qualitat de vida que pot oferir als treballadors pel fet de tenir un fàcil accés i estar ben situada al costat de Girona: «Tenir un lloc de feina al costat de casa et dóna molta vida perquè molta gent perd diàriament molt temps en arribar fins al seu lloc de treball. Crec que aquest és un punt fort que cal destacar».

Procés participatiu

Una prova de la bona relació entre l’Ajuntament, els empresaris instaurats en el polígon i els propietaris de les parcel·les és el procés participatiu que els tres actors van dur a terme aquest passat estiu. Aquesta acció va néixer amb l’objectiu de planificar les polítiques de promoció econòmica vinculades amb el sector industrial. L’objectiu era establir línies d’actuació que millorin i promoguin el polígon industrial. El procés deliberatiu va comptar amb la participació dels propietaris i llogaters establerts al polígon així com empresaris de la zona. A través del treball conjunt, van diagnosticar la situació actual, en part marcada per la pandèmia, i van definir accions de millora. Aquest procés participatiu ha realitzat les primeres fases però s’ha vist endarrerit per la pandèmia de la covid-19 que ha obligat a suspendre i endarrerir diverses trobades. De fet, aquest projecte dóna continuïtat a un procés de dinamització que es va iniciar l’any 2016 per promoure l’economia municipal i possibilitar el seu creixement. Enguany s’ha reprès el projecte i s’ha iniciat aquest procés deliberatiu per actualitzar-lo amb la situació actual, molt marcada per la situació d’emergència viscuda els darrers mesos a causa de pandèmia.

Això i tot, el regidor de Promoció econòmica destaca la importància de consolidar el polígon Pla de l’Illa i avança que l’Ajuntament ha establert una bona relació amb els actors que conformen el polígon gràcies, en part, al procés participatiu i la feina d’actualització parcel·lària i cadastral dels darrers mesos. Una relació que, indica, és un «punt fort» de cara al futur.