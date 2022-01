Des de la màquina d'escriure a tenir una base de dades digitalitzada. De passar hores i hores cercant entre llibres a tenir-ho a l'abast amb un sol clic. Del món en blanc i negre a una generació connectada a la pantalla. Un gran canvi formatiu, social i empresarial que ha vist passar Prat Sàbat Advocats des de la seva creació a Girona, el 1902, i que, actualment, es troba en la quarta generació.

Aquest 2022 fa 120 anys des de que Narcís Prat Picó va obrir el seu despatx a la ciutat de Girona. Aquesta tradició familiar d'advocats la recollim ara a Prat Sàbat Advocats. En tots aquests anys, les generacions de la família no han trencat el fil, creixent i reinventant-se, convertint-se així en un referent a Girona. Conscients dels reptes de l'era digital, ja fa anys que des del nostre despatx hem apostat per la comunicació digital i som un referent a la demarcació en l'ús de les xarxes socials. També hem treballat la comunicació corporativa, tant amb la nostra pàgina web com des de xarxes socials com Instagram, Linkedin, Twitter i Facebook, per així estar més a prop dels nostres clients i clientes i, alhora, remarcar l'esperit comunicatiu i innovador del despatx. Amb una clara vocació: “el valor de la proximitat”.

Des del nostre despatx sempre hem remarcat el nostre caràcter generalista, amb una aposta ferma en els darrers temps cap el món empresarial. Amb aquest esperit d'evolució contínua per adaptar-nos als nous desafiaments, el despatx està format per: Josep Maria Prat Sàbat, l'actual president i especialista en Dret Mercantil, el seu fill Josep Prat soci especialitzat en Dret Penal i Dret Civil, Miquel Garcias soci responsable de l'Àrea Civil, Contenciós Administratiu i Fiscal, Luis Moreno soci responsable de l'Àrea Laboral, i Joan Blanco, soci especialitzat en les àrees processals Penal, Civil i Mercantil.

Compromís social

Prat Sàbat Advocats és un despatx amb vocació social, que hem anat potenciant des de la seva fundació. Des de fa anys col·laborem amb la Cultura, amb el nostre suport al Festival Temporada Alta o a la Fundació Tom Sharpe. En l'aspecte assistencial, col·laborem amb la Fundació Fadesia d'ajut a famílies d'afectats per l'Alzheimer. Des d'aquest any, a més, donem suport a l'esport a través de l'Uni Girona de bàsquet, per potenciar l'esport femení.

La importància de tot l’equip

Si bé és cert que les coses han canviat molt des de l'any 1902, l'honestedat, el rigor i la professionalitat amb les quals treballem els membres de Prat Sàbat, es mantenen any rere any i generació rere generació. Aquesta professionalitat, però, no seria res sense l'atenció al client i l'organització que ofereixen la Sònia Jorquera i la Míriam Blanco, personal administratiu del despatx.

Sònia Jorquera-Responsable de Comptabilitat i Administració

Quin creu que és l’ADN del despatx?

Els principals valors que defineixen Prat Sàbat Advocats és el tracte humà, empàtic i personalitzat que oferim als clients. La professionalitat de tot l’equip, amb advocats especialistes en cada àrea formant-se constantment per adaptar-se a tots els canvis legislatius. M'agrada la frase que una vegada va dir el Sr. Prat “nosaltres fem “trajes” a mida”; crec que defineix molt bé els valors de Prat Sàbat.

Què valora més dels clients?

Per descomptat, una de les coses que més valoro és la confiança que dipositen en el nostre despatx. Quan rebem els seus agraïments, és molt agradable perquè sempre va bé rebre aquest tipus de missatges. Gràcies als clients tinc, i tenim, l'oportunitat de créixer com a professionals i com a persones.

Què aporta Prat Sàbat Advocats als seus clients?

La tranquil·litat de saber que sigui quina sigui la seva necessitat, seran atesos i assessorats per professionals qualificats i compromesos, que sabran resoldre el que calgui d'una manera totalment personalitzada i confidencial.

Com valora l'evolució del bufet?

A Prat Sàbat sempre estem buscant la innovació i la millora en tots els àmbits possibles per poder estar al corrent de què passa; els nous canals de comunicació, per exemple, hi hem apostat i hi som molt presents perquè entenem que actualment són una eina essencial “el present i el futur passa per la xarxa” També col·laborem amb diverses entitats de la ciutat culturals i esportives, aquest any som patrocinadors de l’Uni Girona i des de fa més temps també del Festival Temporada Alta, això també ens aporta molt dinamisme.

Míriam Blanco-Administració

Quin tracte li agrada oferir als clients?

M'agrada oferir un tracte diferent a cada client i poder brindar una atenció personalitzada a cada un d'ells. Al final és el que es mereixen.

Com és el dia a dia al despatx?

El meu dia a dia es basa a atendre els clients i les seves trucades, agendar visites i preparar les sales tant presencials com telemàtiques. Dins de la diversitat d’agendes de cada un dels advocats, gestiono venciments judicials i preparo els expedients, perquè quan l'advocat els necessita trobi el que busca de forma ràpida i eficaç.

Què li agrada de la seva feina?

He nascut per tractar amb la gent, és una acció que m'omple. L'atenció al client m'ha agradat sempre i m'agrada veure que el client està content amb el meu tracte.

Com a primera cara visible que tracta amb els clients, com gestiona els moments més tensos?

És cert que sovint els clients ens necessiten en moments bastant complicats per ells, habitualment soc jo la que agafo el telèfon i ho puc notar, per tant he de saber gestionar cada trucada i cada moment, entenc que és primordial poder oferir una bona atenció en aquests moments, som conscients que els clients necessiten de la nostra ajuda. Sé que jo no els puc donar cap solució, això ho fan els advocats del despatx, per tant sempre intento gestionar la trucada o l'agenda perquè es resolgui el més ràpid possible i evitar així esperes innecessàries. En situacions així és primordial poder oferir una bona atenció. Considero que és molt important empatitzar amb el client.

