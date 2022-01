ARAG és una companyia d’assegurances de Defensa Jurídica amb pòlisses dedicades a un gran nombre d’àrees i situacions: impagaments de lloguer, assegurances per a autònoms o PIME, per a la protecció digital o per a la vida quotidiana. Entre les cobertures de les pòlisses destaquen les despeses d’advocats, procurador, taxes i d’altres quan l’assegurat s’ha de defensar. Una de les garanties més utilitzades, comuna en totes les seves pòlisses, és l’Assistència Jurídica Telefònica. El servei d’Assistència Jurídica Telefònica atén els assegurats d’ARAG que tenen consultes que potser no necessiten l’obertura d’un comunicat de sinistre i l’assignació d’un advocat, però que acabarà resolent problemes abans, fins i tot, que apareguin. De vegades, la millor defensa és conèixer de primera mà, amb professionals experts, quins són els nostres drets i què es pot fer per defensar-los. Si ja era un servei estrella a ARAG, l’esclat de la pandèmia ha suposat una nova empenta a la importància que té dins de la companyia. En una època en la qual els dubtes legals són comuns i en què la legislació canvia dia a dia, molts assegurats s’han recolzat en la seva assegurança per conèixer de primera mà què fer davant un gran nombre de qüestions. Quines són les limitacions durant les restriccions? Com cobrar un ERTO? Quines ajudes tenen els autònoms? Què passa si el meu llogater no pot pagar el lloguer perquè està confinat?

La millor defensa és conèixer de primera mà, amb professionals experts, quins són els nostres dret A més, recentment, ARAG ha actualitzat el servei d’Assistència Jurídica per oferir-la també a través de videotrucada i, així, connectar de manera més estreta a advocats i assegurats. Ha estat la primera asseguradora d’Espanya a oferir aquest servei. Des de la companyia creuen que és un pas més per generar llaços de confiança molt més forts que a través del telèfon en un moment en el qual les videotrucades són una eina d’ús diari per a moltes persones, ja sigui per teletreball o per la llunyania de familiars i amics. El funcionament del servei de videotrucada es realitza a través de cita prèvia. L’assegurat truca el departament d’Assistència Jurídica Telefònica, com fins ara, i l’advocat que respon a la consulta concertarà una cita. El client rebrà un correu electrònic amb el dia i l’hora acordats i un enllaç per a la videotrucada a través de Microsoft Teams.