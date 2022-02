A poc a poc es va culminant el desmantellament dels peatges distribuïts al llarg de l’autopista. Les obres s’han anat fent per fases i en alguns dels punts del territori, com els dels voltants de Girona o l’àrea de Barcelona, les antigues marquesines i cabines dels peatges ja han desaparegut. Ara hi ha els carrils senyalitzats de manera provisional i cal passar amb un límit de velocitat.