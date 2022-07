En una aposta clara per la sostenibilitat i la reducció de la petjada de carboni, el tanatori de Mémora a Girona ha estrenat un sistema de plaques solars amb el compromís de seguir portant a terme accions per contribuir a la millora del medi ambient. Aquesta instal·lació se suma ja a una primera acció que es va realitzar fa dos anys amb la posada en marxa d'un crematori de zero emissions a l'atmosfera que es va convertir en el primer d'aquestes característiques a la demarcació gironina. Aquest forn crematori va coincidir amb el creixement de les incineracions en detriment dels enterraments. De fet, les xifres així ho avalen: les incineracions es van consolidar a la ciutat de Girona com a opció majoritària amb un 55% l'any 2020 i un 58% el 2021.

Tot plegat, se suma a les intervencions del grup Mémora per les energies renovables. Els primers fruits es van aconseguir l'any passat, ja que es va poder compensar el 100% de les emissions tant a Girona com en tot el conjunt de Catalunya. La instal·lació de les plaques solars ha anat a càrrec d'Elektrosol i s'han fet intervencions similars també a Logroño i Santa Cruz de Tenerife. El camí cap a la sostenibilitat El Grup Mémora, companyia funerària líder a Espanya i Portugal, té molt clar el repte de la sostenibilitat i contribueix amb diferents accions a l'assoliment d'aquest objectiu. Un pas més és la creixent utilització dels fèretres ecològics. De fet, un 72% de taüts als serveis funeraris tenien l'etiqueta ecològica i un 90% de l'energia elèctrica que es va consumir provenia de fonts renovables amb factor d'emissió zero. Per arribar fins a aquestes xifres es va contribuir també plantant més de 16.000 arbres i això va permetre compensar més d'un 60% de les emissions totals de C02. Mémora disposa d'onze centres de referència de gestió ambiental a tot l'Estat que estan reconeguts per la ISO 1400, un aval a les seves polítiques a favor del medi ambient i la sostenibilitat.