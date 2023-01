El polígon de Campllong està situat en un punt estratègic a molt pocs minuts de la carretera N-II, la gran via de comunicació de les comarques gironines, l’autopista AP-7, l’Eix Transversal i l’aeroport Girona Costa Brava. El fet que estigui tan a prop de les principals vies de transport és un fet que les empreses valoren cada vegada més. El futur desenvolupament del Corredor Mediterrani, pendent encara de connexions a França, pot acabar de convertir-lo en un lloc estratègic a les comarques gironines. De fet, el parc industrial comptaria aviat amb una estació de ferrocarril en el Corredor Mediterrani que connecta els principals ports d’Espanya amb la Unió Europea. El polígon està a pocs quilòmetres de l’Aeroport.

El polígon de Campllong va néixer el 2004 com a fruit de l’escissió del polígon de Riudellots de la Selva. El maig de 2004 els propietaris van canviar la seva estructura oferint totes les accions a inversors privats; aquest procés va finalitzar el desembre de 2007 amb la constitució d’una nova societat denominada Polígon Industrial Les Ferreries SLU (LFIPS), gestionada per propietaris de capital privat.

L’equip directiu de LFIPS està format per persones amb àmplia experiència en la gestió de polígons industrials, així com per professionals amb coneixements especialitzats, com a enginyers urbanistes i comptables.

El parc industrial Les Ferreries ofereix serveis que van més enllà del que s’espera d’un parc industrial. La infraestructura inclou enllumenat públic, depuradora d’aigües residuals, línies telefòniques, xarxa de distribució de gas per a calefacció i subministrament elèctric.

Té una superfície de 243.607 metres quadrats i acull una trentena d’empreses. El polígon ha estat «viu» constantment i tot i les diferents crisis econòmiques que s’han patit sempre la seva activitat ha tirat endavant i s’han implantat noves indústries i negocis. Sempre s’ha intentat portar a terme obres de millora i manteniment. Durant els darrers anys per exemple s’ha substituït tot l’arbrat del polígon ja que havia alguns arbres com ara plataners que havien fet malbé moltes voreres i desaigües. També es va fer la connexió amb el carrer bici de Riudellots per facilitar la mobilitat dels treballadors.

Empreses importants

Entre les empreses que hi estan implantades hi destaquen Louis Vuitton, el principal grup de luxe reconegut a escala mundial i que engloba diverses marques de renom internacional com Christian Dior, Moët & Chandon i DKNY, entre moltes altres. En el polígon de Campllong ha trobat totes les necessitats que buscava i de fet es troba en contínua expansió. Actualment aquesta empresa té uns 300 treballadors.

Les empreses instal·lades a Les Ferreries es dediquen principalment a sectors com la metal·lúrgia, la maquinària, els plàstics, la ceràmica i el processament d’aliments.

Altres empreses de referència en els seus respectius sectors que també estan implantades en aquest polígon són Imnasa, fabricants de nàutica i reparació de grans vaixells, Tecnical dedicada a la maquinària per a la indústria alimentària o Xavier Alsina, el grup dedicat a l’obra civil i edificació amb una trajectòria de més de trenta anys.