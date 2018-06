Indignació generalitzada per la llibertat provisional dels membres de La Manada

La Secció Segona de l'Audiència de Navarra ha decidit deixar en llibertat provisional sota fiança de 6.000 euros dels cinc membres de La Manada condemnats a nou anys de presó per abús sexual als Sanfermines de 2016. En un acte que es coneixerà avui, el tribunal deixa en llibertat els condemnats fins que es resolguin els seus recursos i els imposa l'obligació de comparèixer els dilluns, dimecres i divendres al jutjat de guàrdia. També els imposa la prohibició d'entrar a la Comunitat de Madrid, la prohibició de comunicació amb la víctima, la retirada del passaport, i la prohibició de sortir del territori estatal sense autorització judicial. L'acte compta amb un vot particular discrepant, el del president del tribunal, que advoca per prorrogar la presó provisional de manera incondicional.

L'advocat de quatre dels cinc membres de La Manada, Agustín Martínez Becerra, va afirmar que amb la decisió de l'Audiència de Navarra «s'ha fet justícia». «Quan un tribunal independent resol de forma independent la decisió és justa», va manifestar Martínez Becerra. L'advocat va rebutjar fer més valoracions sobre la decisió de l'Audiència, atès que l'acte no serà comunicat a les parts fins avui, tot i que sí es va mostrar «satisfet». A més, va confiar que els seus clients puguin reunir la fiança de 6.000 euros «el més aviat possible», tot i que, segons la seva previsió, la seva posada en llibertat no es faria efectiva avui, sinó més endavant.

Els cinc membres de la Manada condemnats

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va assegurar que la decisió de l'Audiència de Navarra és una «pèssima notícia». «Estic convençut que les dones tornaran a sortir al carrer», va afegir. Iglesias va exigir una immediata reforma del Codi Penal que «deixi clar» que «només si hi ha un sí explícit» en les relacions «és un sí». «Això s'ha de traduir al Codi Penal», va assenyalar.

En aquest sentit, el líder de Podem va opinar que una de les reformes que el seu partit vol emprendre consistiria a deixar de distingir entre diferents tipus d'agressió sexual perquè així «el dret pugui protegir les dones». A més, Iglesias va avançar que Podem proposarà que hi hagi «formació de gènere» perquè, segons el seu parer, «la perspectiva de gènere és fonamental perquè la nit sigui un espai on les dones se sentin còmodes».

Paral·lelament, Ciutadans considera «indignant» la posada en llibertat provisional dels cinc membres de La Manada i va demanar reforçar el sistema penal per «tapar aquestes esquerdes». «Acato la decisió judicial però no la comparteixo. És preocupant que uns condemnats per abús sexual quedin al carrer podent reincidir mentre esperen sentència ferma. Hem de reforçar el nostre sistema penal per tapar aquestes esquerdes. Tot el meu suport a la víctima de La Manada», va escriure el president de la formació taronja, Albert Rivera, al seu compte personal de Twitter.

Per part seva, el Govern va reafirmar la seva determinació de treballar per «aconseguir la igualtat i la seguretat de les dones» després de conèixer la decisió de l'Audiència Provincial de Navarra. Un portaveu de l'Executiu va explicar que el Govern «no interfereix en les decisions judicials», però «no pot oblidar que els fets provats, pels quals han estat condemnats els membres de La Manada, són gravíssims».



Protestes al carrer

Les reaccions al carrer no es van fer esperar a diverses ciutats espanyoles. A Pamplona, una cadena humana va envoltar el Palau de Justícia, mentre unes 500 pesones es van concentrar a la plaça Sant Jaume de Barcelona per expressar el seu rebuig cap a la decisió judicial de deixar en llibertat amb fiança els integrants de La Manada.

Concentració a la plaça de Sant Jaume | ACN

El col·lectiu Novembre Feminista de Ca la Dona ha reclamat en una pancarta que "davant la injustícia patriarcal, autodefensa feminista" i ha denunciat que "cal canviar aquesta justícia que no defensa mai els interessos de les dones".

Algunes de les manifestants han exhibit cartells amb lemes com "La Manada en llibertat? Immoral!", "Ens volem lliures" i han cridat "Ja n'hi ha prou d'impunitat per als violadors" i "no és justícia, és abús".

El tinent d'alcalde Jaume Asens s'ha pronunciat en Twitter, on ha condemnat que "per posar urnes: 9 persones sense judici però a la presó. Per una salvatge agressió sexual: els de La Manada condemnats a 9 anys però en llibertat".

La regidora de la CUP a Barcelona Eulàlia Reguant ha tuitejat "vergonya, ràbia, sense paraules. Ganes de cridar. Ganes de plorar" i el president del grup municipal d'ERC a Barcelona, Alfred Bosch, ha confessat estar "en estat de xoc".

La consellera de Justícia, Ester Capella, ha afirmat que la decisió judicial mostra "com el masclisme perdura i com la seguretat de les dones és inexistent", i l'alcaldable del PDeCAT per Barcelona, Neus Munté, ha lamentat: "La justícia ens deixa soles. Que La Manada obtingui llibertat provisional i persones bones segueixin empresonades per defensar la democràcia i la llibertat d'expressió defineix aquest sistema judicial".

El president del Parlament, Roger Torrent, s'ha pronunciat en la mateixa línia: "Persones innocents sense judici a la presó i agressors sexuals condemnats en llibertat."

La CUP ha demanat a través d'un comunicat "organitzar la ràbia" i recuperar "l'esperit de la vaga del 8 de març".