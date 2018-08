Més de mil persones van participar en una nova manifestació ultradretana convocada per a ahir a la ciutat alemanya de Chemnitz, enmig d'un operatiu de seguretat reforçat per evitar que es repeteixin els disturbis dels últims dies. La concentració va er convocada per Pro Chemnitz, un grup d'extrema dreta amb uns 18.000 seguidors que ha liderat les protestes a la ciutat contra la mort d'un home alemany de 35 anys que hauria estat apunyalat per un sirià i un iraquià.