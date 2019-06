El candidat del partit opositor a Erdogan guanya les eleccions a Istanbul

El president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, va felicitar el candidat del Partit Republicà del Poble (CHP), Ekrem Imamoglu, per la seva victòria en la repetició de les eleccions municipals a Istanbul. «La voluntat nacional ha aparegut una altra vegada. Felicito Ekrem Imamoglu, que ha guanyat els comicis», va esciure el dirigent al seu compte de Twitter. Imamoglu va guanyar les eleccions amb un 54,03 per cent de vots davant del 45,09 per cent de l'exprimer ministre Binali Yildirim, del Partit Justícia i Desenvolupament (AKP) d'Erdogan.

«Heu protegit la nostra centenària tradició democràtica. Gràcies, veïns», va afirmar Imamoglu en roda de premsa després de conèixer-se els resultats dels comicis. En particular va destacar el treball fet durant la campanya i el dels interventors, «herois de la democràcia», i els va instar a no deixar de vigilar les urnes fins que s'anunciïn els resultats oficials per evitar així qualsevol indici d'irregularitat com el que va propiciar la repetició de la votació a Istanbul.

Així, Imamoglu va reivindicar un «nou inici» per a Istanbul deixant enrere l'«extravagància, arrogància, malbaratament i marginalització». «Turquia ha guanyat aquestes eleccions, no un sol partit. Ho veureu amb el temps. No us marginaré més. Aquesta és la tasca més honrosa de tota la meva vida», va explicar.

Les eleccions van haver de ser repetides diumenge després de ser anul·lades el passat 31 de març davant presumptes irregularitats. Imamoglu també va guanyar en aquella ocasió. La seva victòria suposa ara un cop polític per al president turc. Imamoglu va expressar la seva intenció de reunir-com més aviat millor amb el president Erdogan. «Estic a punt per col·laborar en harmonia amb vostè», va assenyalar.