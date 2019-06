Sánchez confirma a Iglesias que no vol ministres de Podem

La reunió que ahir van mantenir al Palau de la Moncloa el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, i el líder de Podem, Pablo Iglesias, va acabar sense acord, després de la decisió d'aquest darrer de mantenir la seva exigència d'entrar en un govern de coalició -amb membres de la seva formació dins el Consell de Ministres-. Així mateix, Iglesias va comunicar a Sánchez que en el cas de no assolir aquest objectiu no descarta votar en contra de la investidura, van informar fonts socialistes al final de la reunió que tots dos van celebrar a La Moncloa.

Sánchez, per la seva banda, va advertir a Iglesias que està determinat a presentar-se a un debat d'investidura al mes de juliol tingui o no tingui assegurats els suports suficients per tirar-la endavant. L'únic avenç que es va produir en aquesta reunió és l'oferiment d'establir una comissió de seguiment de l'acord programàtic que podrien establir PSOE i Unides Podem en aquesta legislatura.

Per la seva banda, fonts de Podem van assegurar que en la reunió Pablo Iglesias va constatar que el PSOE no ha decidit si vol un acord amb l'esquerra o amb la dreta per tirar endavant la investidura. Per això, van explicar que el líder de Podem va transmetre a Pedro Sánchez que ha de decidir-se perquè Espanya necessita un govern estable i d'esquerres, mentre que la ciutadania mereix claredat i certeses respecte al projecte de govern. Iglesias va reiterar que Podem vol acords clars com els que ha signat amb el PSOE i altres forces polítiques a diverses comunitats autònomes.