El pas de «Dorian» per les Bahames va deixar més de 1.300 desapareguts

El Govern de les Bahames va advertir que més de 1.300 persones romanen desaparegudes després del pas de l'huracà Dorian per l'arxipèlag. El primer ministre de les Bahames, Hubert Minnis, va assenyalar que el balanç de víctimes mortals es manté en 50, si bé va advertir que podria augmentar significativament.

Dorian, un huracà de categoria 5, va arrasar les illes d'Àbac i Gran Bahama, abans de continuar el seu avanç cap als Estats Units, ja debilitat. Moltes persones a Nassau, la capital, continuen buscant els seus éssers estimats. «Els meus amics no hi són, un parell dels meus cosins tampoc, cinc d'ells vivien A Marsh Harbour», va explicar Clara Bain, una guia turística de 38 anys. «Tothom coneix algú que ha desaparegut, és devastador», va lamentar.

L'huracà, el segon més potent dels registres històrics a l'oceà Atlàntic, va tocar terra fa una setmana a les Bahames amb vents de fins a 354 quilòmetres per hora. Més de 5.000 persones han estat evacuades a Nova Providència, l'illa on es troba Nassau, mentre que l'Agència de Gestió d'Emergències per Desastres Naturals del Carib estima que 15.000 persones encara necessiten refugi i menjar.

Per part seva, les Forces Armades de Països Baixos i d'Alemanya van desplegar militars a les illes Bahames per participar en una operació d'ajuda humanitària per donar suport als damnificats pel pas de l'huracà Dorian la setmana passada.El vaixell 'Johan de Witt' de l'Armada holandesa, que portava a bord a 550 marins holandesos i 66 marins alemanys, va atracar a Bahames dimecres i romandrà allí fins que la missió finalitzi el 18 de setembre, segons ha informat el Ministeri alemany de defensa.