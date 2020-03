En dos mesos podria acabar la transmissió del coronavirus

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha calculat que fins d'aquí uns 9 o 10 dies no s'observaran els efectes de les mesures que s'han aplicat a les zones de "contenció reforçada" i ha informat que "si tot va molt bé" d'aquí uns dos mesos s'haurà acabat la transmissió del nou coronavirus a Espanya.

A l'Estat hi ha 2.109 casos de persones afectades pel coronavirus, segons ha informat Simón, després de la reunió del Comitè d'Avaluació i Seguiment del Coronavirus, que ha presidit aquest dimecres el president del Govern central, Pedro Sánchez.

Així mateix, segons el recompte que ha fet el departament que dirigeix Salvador Illa, 47 han mort i 138 s'han recuperat, i la Comunitat de Madrid compta amb el 50 per cent de tots els afectats, amb el 66 per cent dels morts i amb el 81 per cent de tots els pacients que són a l'UCI a conseqüència del nou coronavirus.

L'alta incidència del coronavirus que hi ha a Espanya ha propiciat que en les darreres hores el Govern central, en coordinació amb les comunitats, hagi aprovat diverses mesures per contenir la malaltia com, per exemple, el tancament d'escoles, instituts i universitats a les principals zones afectades com Madrid, La Rioja, Vitòria i Labastida; la suspensió durant un mes dels viatges de l'Imserso; i la prohibició dels vols d'Itàlia entre els dies 11 i 25 de març.

D'aquesta manera, s'ha acordat que es facin a porta tancada els esdeveniments esportius amb gran afluència de públic; que es prohibeixin els esdeveniments amb més de 1.000 persones a les zones més afectades; que es consideri malaltia professional la baixa de les persones que estan aïllades per coronavirus; que se centralitzi el subministrament de productes útils contra el coronavirus; que se suspenguin les Falles a la Comunitat Valenciana, entre d'altres.

En el cas del tancament dels centres educatius, Simón ha informat que no és tant per la salut dels nens, perquè s'ha vist que a ells amb prou feines els afecta el virus, sinó per la reducció de la "disseminació" de la transmissió del coronavirus.

Ara bé, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha advertit que "no s'està bloquejant Espanya", i ha puntualitzat que "cap" de les mesures que s'han adoptat és "útil per si sola", sinó que la ciutadania les ha d'aplicar: "Per molt que es proposin mesures, cal el suport de la població perquè es puguin mantenir i s'implantin correctament".

D'aquí a dos mesos podria acabar la transmissió

En aquest sentit, Simón ha comentat que fins d'aquí uns 9 o 10 dies no es podran observar els efectes de les mesures aplicades i ha informat que "si tot va molt bé" en uns dos mesos s'haurà pogut acabar la transmissió del coronavirus a Espanya, tot i que aquest període es podria allargar fins als quatre mesos en cas que la situació vagi "molt malament".

"Un cop detectat el descens de casos, cal esperar que l'últim pacient doni negatiu en les dues proves i, a més a més, cal que les autoritats de salut pública continuïn vigilant dos períodes d'incubació del virus per assegurar que la transmissió del virus acabi", ha explicat Simón.

Dit això, ha comentat que si les mesures que s'han plantejat fins ara, especialment a Madrid, aconsegueixen reduir el risc de contagi, no caldrà aplicar-ne d'altres, com ara el tancament dels transports públics. No obstant això, ha reconegut que caldrà esperar fins dijous o divendres per veure si es pren o no aquesta mesura.

D'altra banda, respecte a la saturació que hi pot haver en alguns hospitals per atendre els pacients, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències ha reconegut que han de tenir "cura" amb l'ús dels equipaments, tot i que ha assegurat que ja s'han implantat mecanismes per pal·liar el risc de desproveïment i de col·lapse en els serveis sanitaris.

Finalment, Simón ha assenyalat que l'elevada producció d'equips de protecció a la Xina, l'epicentre del coronavirus, que està reduint cada dia el nombre de nous contagis, estarà disponible els propers dies per a la resta de països del món, perquè allà no en demanen més.