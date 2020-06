Un home assassina la dona i dos fills i es treu la vida a Jaén

Un home va matar suposadament la seva dona, de 46 anys, i dos dels seus fills, de 12 i 17 anys, i posteriorment es va treure la vida a Úbeda (Jaén). Poc després de les vuit del matí la Policia Nacional va rebre del servei d'emergències 112 una trucada alertant que un home s'havia llançat al carrer des d'un quart pis d'un edifici i que a l'interior hi havia diverses persones ferides.

Els agents que van acudir al lloc van trobar al replà de l'escala un jove malferit i a l'interior del pis una dona i un menor d'edat morts amb ferides d'arma blanca. Posteriorment el jove ferit va perdre la vida a l'hospital San Juan de la Cruz d'Úbeda al qual va ser traslladat.

Segons la Delegació de Govern, no hi havia antecedents de denúncies per violència de gènere, i el jutjat d'instrucció d'Úbeda que porta el cas va declarar el secret de sumari. L'Institut Andalús de la Dona (IAM) ja està atenent els pares i germans de la dona morta, va explicar el president de la Junta, Juanma Moreno. L'Ajuntament d'Úbeda va convocar tres minuts de silenci per a les dotze del matí d'avui.