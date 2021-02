Mor un home després de ser colpejat per un elefant en un parc zoològic de Cantàbria

Un treballador del recinte dels elefants del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, a Cantàbria, ha mort aquest matí després de ser colpejat per la trompa d'una elefanta, quan es trobava al pati exterior d'aquesta instal·lació amb l'animal.

Segons han informat fonts del Govern càntabre, l'empleat, ha pogut sortir pel seu propi peu després de ser colpejat. Companys de feina la víctima, han vist l'incident i han trucat ràpidament a una ambulància. L'animal ha colpejat el cuidador quan treballava en el recinte, a primera hora del matí, i en caure l'home s'ha colpejat contra els barrots de ferro del tancament de seguretat, segons informa 'Diario Montañés'. Segons aquest mitjà, la víctima és un cuidador de 44 anys d'edat amb gran experiència en el maneig de paquiderms.

Una vintena de paquiderms

El fet s'ha produït cap a les 08.30 hores d'aquest dimarts i, segons les mateixes fonts, tot el personal del Parque de la Naturaleza de Cabárceno es troba en xoc.

La instal·lació cantàbrica compta en l'actualitat amb 20 elefants a les seves instal·lacions dels quals tres són mascles adults, dos mascles joves, 10 femelles adultes i cinc exemplars subadults (tres femelles i dos mascles).

La família d'elefants viu en una de les instal·lacions més grans que hi ha en captivitat al món, té 25 hectàrees i està integrat per un gran espai natural, en el qual també hi ha una estable de més de 1.000 metres quadrats i una piscina amb capacitat per més de cinc milions de litres d'aigua.